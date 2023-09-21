Здравоохранение

Волгоградские врачи на час «заморозили» пациента с больным сердцем

Здравоохранение 21.09.2023 18:30
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21.09.2023 18:30


В Волгоградской области специалисты филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов охладили тело пациента до 22 градусов, остановив кровообращение на час, для проведения сложнейшей операции. Кардиохирурги в городе Волжском выполнили одномоментно три хирургические манипуляции, благодаря чему мужчина уже спустя неделю идет на поправку и готовится к выписке. 

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, Александр Кургузов меньше месяца назад обратился в врачам с жалобами на слишком высокое давление. Прием медикаментов уже не приносил результата, и он решил обратиться в больницу. На УЗИ было выявлено сильное увеличение аорты, что требует проведения серьезной кардиохирургической операции, подразумевающей большие риски. Тогда мужчина обратился в филиал НМИЦ ТИО имени академика Шумакова в Волжском.

– Кардиологическое обследование подтвердило предыдущие диагнозы, выставленные нашими коллегами. Помимо проблем с восходящим отделом дуги аорты у пациента предполагались сопутствующие проблемы с артериями. Нам было важно понять их серьезность, для того, чтобы хирурги могли ювелирно рассчитать объемы операции и все манипуляции во время нее, – рассказала заведующая кардиологическим отделением филиала Наталья Хайбулина.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением филиала Гатама Набиева, размеры восходящего отдела аорты составляли в случае Александра Кургузова более 10 сантиметров, при норме 3-4 сантиметра. 

– Кроме того, требовалось одномоментно выполнить аорто-коронарное шунтирование огибающей артерии, протезирование восходящего отдела аорты клапансодержащим кондуитом и протезирование дуги аорты сосудистым протезом, – уточняет специалист. – Мы с коллегами выстроили подробную схему операции, после чего больной был введен в глубокую гипотермию – его тело было охлаждено до 22 градусов. 

В результате охлаждения, кровообращение во всем теле, кроме головного мозга, было остановлено приблизительно на час. 

– Выполнение такой операции требует серьезной квалификации, технологий и современного оборудования. Мы с этой задачей успешно справились, – с удовольствием отмечает Гатам Набиев.

Операция была выполнена Александру Кургузову в середине сентября. После ранней реабилитации мужчина остается  в стационаре Центра Шумакова. На ближайшей неделе пациента планируют отправить домой. 

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