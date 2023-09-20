На юге Волгограда в «Родниковой долине» повредили газопровод

В Советском районе Волгограда поврежден газопровод в микрорайоне «Родниковая долина». Как сообщили V102.RU очевидцы, разгерметизация произошла рядом с жилой застройкой.
— В процессе осуществления земляных работ был поврежден газопровод в микрорайоне «Родниковая долина», — сообщили информагентству в пресс-службе «Волгоградгоргаза». — Восстановлением газопровода будет заниматься обслуживающая данные газовые сети эксплуатирующая организация ООО «Городская газовая служба».
Напомним, что газопровод среднего давления повредили сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от продуктового рынка «Восток». Известно, что вблизи частных домов на небольшом пустыр велись работы по обустройству парковки.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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