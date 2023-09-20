В Волгограде пробили газопровод при обустройстве парковки





Газопровод среднего давления был поврежден сегодня, 20 сентября, в Краснооктябрьском районе Волгограда около продуктового рынка «Восток». Как сообщили V102.RU в АО «Волгоградгоргаз», трубу повредили неустановленные лица в результате проведения земляных работ, которые проводились без согласования с обслуживающей данный газопровод организацией «Спецтеплосервис».

- Поврежденный участок газопровода был локализован путем перекрытия запорного устройства на газопроводе. Работы по восстановлению газоснабжения будут проводиться обслуживающей данный газопровод эксплуатирующей организацией «Спецтеплосервис», - сообщили в пресс-службе «Волгоградгоргаза».

Известно, что в непосредственной близости от частного сектора на небольшом пустыре, который находится через дорогу от рынка, велись работы по обустройству парковки. После того, как был задет газопровод, дорогу и территорию пока еще необорудованной парковки перекрыли. На место происшествия прибыли газовики и представители других оперативных служб.