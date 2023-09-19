ЦБ: инфляция в Волгоградской области разогналась до 5,29%





ЦБ проанализировал инфляционные процессы и рост стоимости товаров и услуг в Волгоградской области по итогам августа. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении ЦБ, годовая инфляция в регионе в августе 2023 года ускорилась и составила 5,29% после 4,09% в июле. Основными факторами стали ослабление рубля и рост потребительской активности, отметил регулятор.

ЦБ проанализировал инфляционные процессы и рост стоимости товаров и услуг в Волгоградской области по итогам августа. Как сообщили V102.RU в волгоградском отделении ЦБ, годовая инфляция в регионе в августе 2023 года ускорилась и составила 5,29% после 4,09% в июле. Основными факторами стали ослабление рубля и рост потребительской активности, отметил регулятор.

Так, инфляция в сфере продуктов питания составила 4,03% ( в июле этот показатель был почти в 2 раза меньше). В ЦБ объяснили это увеличением издержек производителей и переработчиков продукции животноводства – подорожали импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка. Возросли и затраты на обслуживание иностранного оборудования. Помимо этого, предприятия отмечали нехватку рабочей силы. Все это привело к ускорению годового роста цен на яйца, куриное мясо и свинину, а также изделия из них – вареную колбасу, сосиски и сардельки. Естественно, подорожали и поставки импортных фруктов – это заметно по ценам на апельсины, виноград, бананы и груши. Так,( в июле этот показатель был почти в 2 раза меньше). В ЦБ объяснили это увеличением издержек производителей и переработчиков продукции животноводства – подорожали импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка. Возросли и затраты на обслуживание иностранного оборудования. Помимо этого, предприятия отмечали нехватку рабочей силы. Все это привело к ускорению годового роста цен на яйца, куриное мясо и свинину, а также изделия из них – вареную колбасу, сосиски и сардельки. Естественно, подорожали и поставки импортных фруктов – это заметно по ценам на апельсины, виноград, бананы и груши.

При этом в сегменте продовольственных товаров отмечено значительное подорожание овощей – почти на 30% по сравнению с августом прошлого года. В волгоградском отделении ЦБ и этому нашли объяснение и предложили искать причину в подорожавших семенах, увеличении затрат на обслуживание сельхозтехники, топливо и рабочую силу.

При этом в сегменте продовольственных товаровВ волгоградском отделении ЦБ и этому нашли объяснение и предложили искать причину в подорожавших семенах, увеличении затрат на обслуживание сельхозтехники, топливо и рабочую силу.

, то годовой прирост на этот сегмент потребительского рынка составил 4,48% (рост 1,06% по сравнению с июлем).Повлияла на эту тенденцию, отметили аналитики, динамика цен на товары длительного пользования. В условиях повышения потребительского спроса и ослабления рубля подорожали изделия и продукция, ввозимые из-за рубежа, и с высокой долей импортных комплектующих. Также ускорился годовой рост цен на подержанные и новые иномарки, медицинские товары. Менее интенсивно, чем в прошлом месяце, дешевели автомобильные шины, мебель, бытовая техника, телевизоры.– это происходит из-за роста стоимости нефтепродуктов в мире, подчеркнуто в докладе.В то же время годовой темп прироста цен на услуги в августе практически не изменился и составил 8,90% после 8,91% в июле. Аналитики заметили снижение цен на билеты на поезда из-за увеличения количества пассажирских поездов и в то же время отметили рост цен на недвижимость и увеличение спроса на съемное жилье, что привело к росту арендной платы.