Спорт

Волгоградские волейболистки взяли бронзу на Кубке России

Спорт 19.09.2023 15:12
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19.09.2023 15:12



Волейболистки «Волжаночки-GRASS» заняли третье место и завоевали бронзовые медали  на завершившемся  Кубке России в Череповце среди команд Высшей лиги «Б», сообщает V102.RU.
 
На групповой стадии подопечные Александра Чернова одержали две победы и потерпели одно поражение. Второе место в квартете «Б» позволило волгоградcкому клубу в полуфинале встретиться с хозяйками соревнований - с «Северянкой-2».
 
К сожалению, первая партия совсем не получилась  у гостей. Коллектив из Череповца разгромил соперниц 25:8. В двух оставшихся сетах борьба оказалась более равной. Но благодаря поддержке родных трибун волейболистки из Вологодской области  довели дело до уверенной итоговой победы 3:0 (25:8, 25:17 и 25:21).
 
Но у «Волжаночки» был хороший шанс закончить турнир на мажорной ноте в матче за третье место. Оппонентками волгоградок стали их обидчики по групповому раунду - «Рязань-РГУ». Реванш команде Александра Чернова удался на славу. Они праздновали важнейшую викторию в поединке - 3:1 по партиям.
 
Насколько был важен был этот успех для волейболисток с берегов Волги, показали эмоции спортсменок  после заработанного решающего балла, принесшего итоговую победу. Девчонки не сдерживали слез от радости  А главный тренер победно вскинул руки и сразу после окончания матча бросился  в объятья к своим игрокам.
 
Кубок России остался в Череповце. В финале «Северянка-2» разгромила «Брянск» - 3:0 и стала заслуженным обладателем трофея.
 
Отметим, что «Волжаночка-GRASS» возродилась лишь перед стартом прошлого сезона. Девушки тренируются в Волжском. За один год молодой коллектив успел добиться повышения в классе и в предстоящем чемпионате выступит в Высшей лиге «Б» — в третьем по значимости российском дивизионе. Турнир стартует в середине октября. Готовиться к нему волгоградские волейболистки будут в хорошем настроении после завоевания бронзовых медалей на Кубке страны.

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