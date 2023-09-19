Под Волгоградом 27-летней участнице аферы с землей грозит до 6 лет колонии

Расследования 19.09.2023 12:21
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19.09.2023 12:21
До 6 лет лишения свободы грозит 27-летней жительнице Волгоградской области по обвинению в крупном мошенничестве с землей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По данным следствия, в 2016 году женщина взяла в аренду у администрации района земельный участок в рабочем поселке Светлый Яр площадью 994 кв.м. Задумав выкупить землю за 3% от ее кадастровой стоимости при наличии на ней недвижимости, женщина предоставила в администрацию фиктивные сведения о существующем на участке гараже. На самом деле никаких построек на этой земле не было.
Такой обман дал злоумышленнице право выкупить участок в собственность за 10 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур, тогда как фактическая стоимость участка на тот момент составляла 400 тысяч рублей.
Вину фигурантка уголовного дела не признает. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) ей грозит до 6 лет лишения свободы.
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