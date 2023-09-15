В Волгограде иномарка на переходе снесла шестилетнюю девочку на самокате: видео

В Центральном районе Волгограда накануне в 09.15 на зебре иномарка сбила 6-летнюю девочку на самокате. Как сообщает V102.RU, пострадавшую доставили в больницу. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительным данным, 54-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Getz напротив дома № 35 по улице Советской наехала на 39-летнего и 6-летнего пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что малолетний ребенок в момент ДТП ехал по дороге на самокате. Девочке понадобилась помощь врачей.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в центре Волгограда на улице Новороссийской Mercedes переехал насмерть ребенка, передвигавшегося на электросамокате.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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