Происшествия

Под Волгоградом в квартире из-за газового баллона произошло возгорание

Происшествия 15.09.2023 08:57
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15.09.2023 08:57


В Светлоярском районе Волгоградской области утром 15 сентября в результате разгерметизации газового баллона произошло возгорание в одной из квартир четырехэтажного дома. Как стало известно ИА "Высота 102", ЧП произошло в поселке Привольный. 

По информации экстренных служб, пострадала квартира в доме №8 на улице Героев 29-й Стрелковой дивизии. 

– По предварительным данным, около 7.50 утра произошла разгерметизация газового баллона с последующем воспламенением, – сообщил информагентству собственный источник. – Пострадавших в результате происшествия нет. 

По имеющимся сведениям, в квартире, где случилось происшествие, выбило окна. Другие квартиры не пострадали.  

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