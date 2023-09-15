Под Волгоградом в квартире из-за газового баллона произошло возгорание





В Светлоярском районе Волгоградской области утром 15 сентября в результате разгерметизации газового баллона произошло возгорание в одной из квартир четырехэтажного дома. Как стало известно ИА "Высота 102", ЧП произошло в поселке Привольный.

По информации экстренных служб, пострадала квартира в доме №8 на улице Героев 29-й Стрелковой дивизии.

– По предварительным данным, около 7.50 утра произошла разгерметизация газового баллона с последующем воспламенением, – сообщил информагентству собственный источник. – Пострадавших в результате происшествия нет.

По имеющимся сведениям, в квартире, где случилось происшествие, выбило окна. Другие квартиры не пострадали.