Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 12.09.2023 19:38
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12.09.2023 19:38
В лобовом столкновении двух легковушек в Волгоградской области погибли два человека, есть пострадавшие. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло вечером, 12 сентября, на 32 км трассы «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе. Столкнулись «ВАЗ-2105» и Renault.
Двое пассажиров отечественной легковушки погибли. Оба водителя госпитализированы.
На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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