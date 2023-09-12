В последний день голосования, 10 сентября, в Городищенском районе Волгоградской области разыгрались нешуточные страсти. Как рассказали V102.RU местные жители, глава Карповского сельского поселения напал на полицейского.

— Все произошло около 22.00 у здания районной администрации. Глава Карповского сельского поселения Алексей Порублев был пьяный, стал материть полицейского, который охранял ТИК Городищенского района. Потом дошло и до рукоприкладства, — рассказали информагентству очевидцы.

Как стало известно «Высоте 102», глава поселения задержан, он полностью признал свою вину. Народному избраннику может грозить уголовная ответственность в связи с применением насилия в отношении представителя власти, а также в связи с оскорблением полицейского. В мировом суде Городищенского района сегодня запланировано рассмотрение материалов, составленных по факту происшествия.

В администрации Карповского сельского поселения журналистам «Высоты 102» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об инциденте.

Информагентство запросило комментарии в правоохранительных органах.

Напомним, накануне сообщалось о том, что на избирательном участке в Краснооктябрьском районе один из наблюдателей ударился головой об пол во время подсчета голосов. Мужчина мешал вести съемку кандидату в депутаты Волгоградской городской думы и в какой-то момент упал с высоты собственного роста. Происшествие попало на видео.

Фото и коллаж: администрация Карповского сельского поселения, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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