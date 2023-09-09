В Камышине Волгоградской области сегодня, 9 сентября, на одном из избирательных участков заметили странного мужчину в буклях. Как сообщает V102.RU, необычный посетитель объяснил свое поведение.

— А мой внешний вид — это не эпатаж. Сегодня напряженный день, — артист Камышинского драматического театра Петр Суханов.

Как оказалось, молодой человек попал на участок прямо с очередной репетиции. Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что по итогам первого дня выборов, самая высокая явка избирателей фиксируется в Камышине, наименее активно голосуют в городе-спутнике Волгограда Волжском.

Фото и видео: администрация Камышина

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