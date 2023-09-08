На выборах в Волгограде проголосовали 14,7% избирателей

Общество 08.09.2023 21:28
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08.09.2023 21:28
В волгоградском облизбиркоме отчитались о явке избирателей на выборах депутатов дум в трех городах по итогам первого дня голосования. Так, на выборах депутатов Волгоградской гордумы 8 сентября проголосовали 14,7% избирателей.
Явка на выборах в Камышине по-прежнему самая высокая – 18,19%. В Волжском этот показатель самый низкий – 8,97%.Фото Открытый Волжский VK.com
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