Новое подорожание кур на 5% зафиксировал Волгоградстат

В Волгоградской области за прошедшую неделю самым подорожавшим продуктом питания оказались куры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, еще недавно относительно доступное для многих категорий населения куриное мясо выросло в цене на 5,33% - до 192,16 рубля за кг. При этом цены на куры растут постоянно в последние несколько недель. Также незначительно подорожали и все виды мяса – говядина, баранина и свинина. А вот вареная колбаса, несмотря на эти обстоятельства, подешевела на 1,4% (362 рубля за кг).Рост цен также отмечен на маргарин – на 3,5% (195,44 рубля за кг), муку пшеничную – на 2,01% (36,88 рубля), гречку – на 1,2% (62,75 рубля). Стала дороже и вермишель – рост составил 2,28% (52,48 рубля).В то же время в регионе подешевели почти все овощи, кроме огурцов. Последние прибавили в цене 5,41% и стоят теперь в среднем 73,68 рубля за килограмм. Заметнее всего из овощей подешевела капуста – почти на 8% (33,8 рубля за кг). Снижение цен на бананы составило около 3,4%. Килограмм экзотических фруктов продается по цене около 95 рублей.