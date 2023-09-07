Новое подорожание кур на 5% зафиксировал Волгоградстат

Рост цен также отмечен на маргарин – на 3,5% (195,44 рубля за кг), муку пшеничную – на 2,01% (36,88 рубля), гречку – на 1,2% (62,75 рубля). Стала дороже и вермишель – рост составил 2,28% (52,48 рубля).
В то же время в регионе подешевели почти все овощи, кроме огурцов. Последние прибавили в цене 5,41% и стоят теперь в среднем 73,68 рубля за килограмм. Заметнее всего из овощей подешевела капуста – почти на 8% (33,8 рубля за кг). Снижение цен на бананы составило около 3,4%. Килограмм экзотических фруктов продается по цене около 95 рублей.