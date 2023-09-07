На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиля

На берегу реки Быстрая в Иловлинском районе Волгоградской области 6 сентября обнаружили труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по региону, по предварительной версии, причиной смерти стал наезд на погибшего его же автомобиля.

По имеющимся сведениям, 76-летний пенсионер приехал на берег реки в полутора километрах от станции Качалинской накануне около полудня. Сопровождающих у него не было. Тело обнаружил местный рыбак.

– По предварительным данным, мужчина скончался в результате наезда своего автомобиля марки ВАЗ-2111, который скатился на него во время надувания резиновой лодки при помощи автомобильного компрессора, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Автомобиль был припарковал на склоне, при этом по своей невнимательности мужчина не поставил его на ручной тормоз.

Задавив пенсионера, автомобиль скатился в реку.

– По данному факту сотрудниками Иловлинского МрСО организована проверка, – уточняет Дарья Буянова.