Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублей





В управлении ФНС России по Волгоградской области 6 сентября подвели итоги поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет региона за 8 месяцев 2023 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные управления, с января по сентябрь в областную казну поступило 87,8 млрд рублей. При этом темп роста составляет 117 %.

– Основными источниками доходной части регионального бюджета стали: налог на прибыль с объемом поступлений 29,4 млрд рублей и темпом роста 125,5 % налог на доходы физических лиц, с объемом поступлений 29,3 млрд рублей при темпе роста 119,3 %; упрощенная система налогообложения, поступления по которой составили 6,6 млрд рублей с темпом роста 109,7 %; налог на имущество организаций с объёмом поступлений в 7,3 млрд рублей и темпом роста 121,2 %, – рассказали «Высоте 102» в УФНС России по Волгоградской области.

Отдельно в управлении отмечают суммы налога на доходы физических лиц, возмещенные на банковские счета физических лиц:

– Так, за 8 месяцев 2023 года из регионального бюджета было возвращено 4,1 млрд рублей физическим лицам, заявившим в декларациях по форме 3-НДФЛ имущественные и социальные налоговые вычеты. Средний срок получения денежных средств на счета в кредитных учреждениях составляет 20 дней от даты представления декларации в налоговую инспекцию.

Учитывая социальную значимость оперативного получения гражданами возврата НДФЛ, вместо 3-х месячного срока, предусмотренного Налоговым Кодексом РФ, срок проведения камеральной проверки декларации сокращен. Решение о сокращении срока камеральной проверки по предоставлению вычетов не только актуально и востребовано обществом, но и благоприятно для бюджетного процесса, поскольку позволяет быстрее вернуть денежные средства в экономику страны.

Кроме того, по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами региона, по итогам первого полугодия 2023 года база для исчисления налога на прибыль выросла на 11,2 млрд рублей (или 38 %) и составила 41 млрд рублей.

Бюджетные назначения консолидированного бюджета региона, установленные на 2023 год, по итогам 8 месяцев 2023 года исполнены на 68,5 %, что на 3 процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года.