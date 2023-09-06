В Волгоградской области увеличился дефицит рабочей силы

В Волгоградской области в августе 2023 года вырос спрос на сотрудников в различных сферах на 3% по сравнению с июлем этого года. Как сообщили V102.RU в компании hh.ru, если сравнивать с июлем прошлого года, показатель увеличился на 46%.

Наиболее ощутимо за последний месяц в Волгоградской области вырос спрос на административный персонал (+42% к июлю). Заметно увеличилось количество вакансий для страховщиков (+29%), сотрудников общепита и туристической сферы (+14%), работников образовательной сферы (+11%), розничной торговли (+8%), а также медиков и фармацевтов (+7%).При этом самые востребованные сотрудники в Волгоградской области – это по-прежнему работники сферы продаж и обслуживания клиентов. На сферу «Продажи, обслуживание клиентов» приходится почти треть всех открытых вакансий в Волгоградской области (28%). На втором месте по востребованности у работодателей находится сфера «Рабочий персонал» (23% вакансий), на третьем – «Производство, сервисное обслуживание» (15%). Также в топ-5 сфер с самым высоким спросом на персонал вошли «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки» - по 14%.Реже всего в августе компании региона открывали вакансии в профессиональных сферах «Страхование» (0,2% от всех вакансий), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,3%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,3%).