Под Волгоградом в лобовом столкновении c Volkswagen погиб водитель «Нивы»

В результате ДТП водитель автомобиля «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Происшествия 02.09.2023 13:45
0
02.09.2023 13:45
В результате ДТП водитель автомобиля «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия.
45-летний мужчина погиб в аварии, которая произошла накануне в Николаевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось 1 сентября в 22-04 ч. на 568 км. автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».«Нива» вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen под управлением 26-летней девушки.
В результате ДТП водитель автомобиля «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия.
В Волгограде во дворе дома зарезали 18-летнего парня02.09.2023 14:10
Происшествия 02.09.2023 14:10
На подступах к Котово потушили ландшафтный пожар на 10 га02.09.2023 08:52
Происшествия 02.09.2023 08:52
С места смертельного ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде эвакуированы женщина и ребенок01.09.2023 20:52
Происшествия 01.09.2023 20:52
Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на месте01.09.2023 20:36
Происшествия 01.09.2023 20:36
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в Волгограде01.09.2023 10:08
Происшествия 01.09.2023 10:08
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской области31.08.2023 10:09
Происшествия 31.08.2023 10:09
Под Волгоградом рецидивист привязал экс-супругу к батарее и насильно колол ей наркотики30.08.2023 12:08
Происшествия 30.08.2023 12:08
В Волгограде пассажирка выпала из автобуса30.08.2023 11:40
Происшествия 30.08.2023 11:40
Собака, в которую выстрелил волгоградец у магазина, лишилась глаза30.08.2023 09:51
Происшествия 30.08.2023 09:51
Два человека погибли в перевернувшемся Hyundai Matrix под Волгоградом30.08.2023 09:27
Происшествия 30.08.2023 09:27
Следовавший через Волгоградскую область поезд до Нижневартовска задержали на 3 часа30.08.2023 08:46
Происшествия 30.08.2023 08:46
«Мы же предупреждали!»: в Волгограде обитатели цыганского поселка подожгли лесополосу29.08.2023 13:58
Происшествия 29.08.2023 13:58
В Волжском в массовом ДТП с автобусом пострадал один человек29.08.2023 10:11
Происшествия 29.08.2023 10:11
Врачи трассового пункта под Волгоградом помогли двум пострадавшим в лобовом ДТП29.08.2023 09:04
Происшествия 29.08.2023 09:04
Из-за новой аварии Котово осталось без воды29.08.2023 08:47
Происшествия 29.08.2023 08:47