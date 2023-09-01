



Первое сентября – особенный день не только для тех, кто сегодня начинает свой новый учебный год. С трепетом и легким волнением его встречают и уже давно закончившие школу волгоградцы. Время стерло из их памяти все переживания и детские страхи, оставив лишь теплые воспоминания и толику светлой грусти.

Ностальгические рассказы горожан об их первом Дне знаний – в материале ИА «Высота102».

В новую школу Капустиного Яра (ныне Ахтубинска – Прим.) 6-летняя Анжелла Люббе пришла за неделю до 1 сентября. Свой класс, встретившую на пороге учительницу и даже запахи – ароматы деревянных парт и еще не просохшей краски – она помнит до сих пор.

– Лето перед началом школьной жизни казалось таким огромным – мы с родителями ездили в Сочи, в Москву. А за неделю до 1 сентября мама привела нас с сестрой в школу, показала класс. Все вокруг казалось таким интересным, так вкусно пахло, – ностальгирует волгоградка. – Мы познакомились с учительницей, и больше часа она вела с родителями какие-то взрослые разговоры. Кажется, что больше всего мне не понравилась интонация педагога. Уже сейчас я понимаю, что она показалась мне какой-то неестественной. В тот момент мне стало очень скучно. Уже выходя из школы, я вдруг подумала: «Придется терпеть 10 лет». Не знаю, откуда эта мысль появилась в моей голове.

Такой же яркой вспышкой в памяти педагога Анжеллы Люббе остался и первый день в школе. Сейчас волгоградка вспоминает о нем с улыбкой, а тогда неожиданная похвала учителя вызвала у ребенка неподдельное чувство стыда.

– Первое сентября начиналось волшебно. Школьная площадь была залита светом и, казалось, что лето не закончилось, оно в самом разгаре. После линейки нас позвали в класс. Деревянный пенал, наточенные папой карандаши, прописи, портфель – как же дивно пахли все эти новые вещи, – рассказывает Анжелла. – На первом уроке учитель попросила нарисовать наше лето. После отдыха в Москве мне особенно запал в душу собор Василия Блаженного. Открываю первую страницу букваря и вдруг вижу его изображение. Даже не помню, как я нарисовала этот собор, но то, что было дальше, мне было страшно представить. Меня так хвалили за мой рисунок, что стало безумно стыдно – это чувство я запомнила на всю жизнь. Я ведь срисовала! Неужели взрослые этого не понимают? Почему меня считают таким гениальным художником? Внутри была дикая борьба – после такой высокой оценки сказать, что я срисовала, было уже страшно. Когда мама пришла забирать нас с сестрой, меня вновь похвалили. Мама очень порадовалась за меня, и в тот момент от стыда я была готова провалиться сквозь землю. В этой школе я проучилась всего четыре года, но запомнила ее навсегда. На 60-летие даже сделала себе подарок и поехала в Знаменск. Несмотря на выходной день, сторож разрешила пройти в мою родную школу. Прогуливаясь по коридорам, я увидела на стене фотографии всех педагогов, работавших здесь с момента основания. В первых рядах висел портрет моей первой учительницы. Честно говоря, от впечатлений и нахлынувших воспоминаний я даже заплакала.

«Всех взяли, а меня – нет!»





Волгоградка Елена Трегубова так сильно ждала начала школьной жизни, что за год до поступления в первый класс провожала знакомых детей со слезами на глазах.

– Как известно, по году рождения определяют, пора ли ребенку идти в школу. Я - январская… Помню, как плакала, наблюдая за тем, как 1 сентября девочки и мальчики из нашего двора шагали в школу – нарядные, с портфелями и букетами, – вспоминает женщина. – "Красная дорожка" простилалась прямо под нашим окном, и появление на ней нового знакомого лица провоцировало новую реку слез. Бабушка успокаивала, но никакие уговоры не были услышаны - их взяли, а меня - нет! Прошёл год, и наступил мой праздник. С неописуемым удовольствием я надела школьную форму, которая до этого с трепетом примерялась несколько раз накануне. Фартук сшила мама - очень красивый! Бабушка сделала воротничок и манжеты, которые потом много-много раз отпарывались и снова пришивались (для стирки). Папа из командировки привёз необыкновенный портфель, - казалось, что всё у меня было уникальное, не как у всех. Первым в расписании был урок Мира, а потом в залитом солнцем классе мы трудились над прописями, сидя на маленьких стульях за маленькими столами. Правда, нам они такими не казались! Ведь мы стали большими. После уроков мы пошли в фотоателье на улице Мира и сделали снимок на память о важном дне.





Ничуть не меньше трепетных эмоций Елена Трегубова испытывала и спустя много лет – когда первоклассником стал ее сын.

– Мой сын Артем еще дошкольником ходил в клуб спортивных бальных танцев. И вот его и других ребят из клуба задействовали для участия в линейках. Танец ставили и репетировали дней десять – дети изображали праздное лето. Кто-то играл со скакалкой, кто-то сидел с книжкой, пока в центре не появлялся первоклассник с портфелем и не звал всех в школу, – уточняет Елена. – На генеральной репетиции – тогда уже стояли колонки, микрофоны – завуч посмотрела танец, подозвала моего первоклассника и стала разговаривать с ним, направив микрофон куда-то вниз. Мы же при этом все слышали. «Хорошо, если ты что-то скажешь. Может… Ребята, хватит танцевать, пойдемте учиться. Повтори!» После того, как сын повторил, педагог сказала: «Молодец, а теперь кричи в микрофон». Ребенок сделал так, как ему и сказали! Со всей дури он прокричал в микрофон: «Аааааа!». Дело было на Спартановке. Казалось, что тогда его услышали даже на ГЭС! Когда оглушение прошло, все долго хохотали. Сейчас этот первоклассник и сам стал папой, получил образование, работает. У него есть и хобби для души. Он «звукач» - монтирует звуковое оборудование, работает диджеем. Когда вижу его рядом с этой техникой, всегда улыбаюсь.

«У меня был шикарный красный портфель»





Долгожданным днем свое 1 Сентября в статусе школьника называет и музыкант Михаил Янц. Спустя два десятилетия мужчина говорит не только об общей атмосфере праздника, но и о врезавшихся в память деталях – например, о своем модном красном портфеле.

– Для меня 1 сентября был очень желанным днем. К тому моменту я уже ходил в музыкальную школу и ждал, когда же начну заниматься в школе общеобразовательной, – рассказывает Михаил. – И вот День знаний 1990-го года. Я пошел в школу № 33 на тот момент нового микрорайона Семь ветров. Как же интересно мне было померить школьную форму, взять в руки свой шикарный красный портфель, познакомиться с другими детьми – в моем классе было аж 34 человека! Я до сих пор помню свою первую учительницу – Елену Валентиновну Петрову. Для нее, вчерашней выпускницы педагогического университета, мы стали первым классом. Все это вызывает у меня самые светлые воспоминания. Надеюсь, что у многих они точно такие же.

«Это мой новый год»

А вот волгоградка Алевтина Журавлева свой первый День знаний встретила задолго до зачисления в школу.

– Дело в том, что мой первый раз не был первым. И даже не был вторым или третьим. Нет, я не второгодница. Просто ходила в мою школу ещё до своего рождения, потому что мама работала там учителем. А уж после рождения – сам Бог велел! И так мне все это нравилось: запах краски летом, большие красивые окна, цветы везде в горшках! Красота! И мамины взрослые ученики, на которых так хотелось быть похожей! – делится воспоминаниями Алевтина. – Так что таких разов было столько, что не сосчитать!





И все же день в статусе первоклассника запомнился намного ярче. Накануне Дня знаний девочка не могла уснуть, в красках представляя предстоящий праздник.

– Первый класс – это другое. Это с бантами и с красным рюкзаком с мишками. А в нем – учебники, которые, естественно, я прочитала уже месяц назад. А ещё первый класс - это моя учительница. Когда она наклонялась к нам, от неё незабываемо пахло сладкими духами и мятной конфеткой. До сих пор, если где-то слышу этот запах, да хоть немного похожий на него, сразу вспоминаю ее, – рассказывает Алевтина. – И ещё первый класс - это первая встреча с первыми друзьями. Это в руках - астры с бабушкиного огорода, завернутые в синюю гофробумагу, которая оставляет следы. Это все уже прошло, конечно. Но не прошло одно: вот уже 21 год, с того самого раза, в ночь на первое сентября я не могу уснуть. До сих пор жду какого-то чуда. Это мой новый год.



Автор: Виктория Чумакова

Фото: из семейных архивов героев публикации