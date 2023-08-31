Общество

Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часа

Общество 31.08.2023 17:48
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31.08.2023 17:48


В Центральном районе Волгограда в ближайшее время планируют увеличить количество платных парковочных мест, при этом вдвое снизив стоимость парковки. Об этом 31 августа сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Речь идет о парковочном пространстве на Привокзальной площади. 

Так, о информации мэрии, за счет демонтажа старых заграждений на площади перед железнодорожным вокзалом смогут на парковаться 228 машин. Сегодня количество парковочных мест здесь всего 138. 

– Для упорядочения дорожного движения и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в октябре текущего года количество парковочных мест на Привокзальной площади будет увеличено до 228. Сделать это позволит изменение самого механизма управления имеющимся парковочным пространством – в ближайшее время будет проведен демонтаж старых въездных групп со шлагбаумами, сигнальных столбиков, а также нанесена новая дорожная разметка, – пояснили информагентству в администрации Волгограда. 

Регулировать парковку на привокзальной площади планируют только знаками и горизонтальной разметкой. 

– Контроль за соблюдением правил использования парковочного пространства будет осуществляться с помощью стационарных камер фотовидеофиксации, – уточняют в мэрии.  

Кроме того, с октября автовладельцы смогут оставлять транспорт на улице Коммунистической в границах от улицы Гоголя до Комсомольского путепровода – здесь одновременно разместятся 14 транспортных средств. 

– Таким образом общее количество парковочных мест на данном участке улично-дорожной сети увеличится до 242 мест, 25 из которых предусмотрены для размещения транспорта маломобильных граждан, – добавляют в горадмине. 

Напомним, что на сегодня стоимость парковки на привокзальной площади составляет 100 рублей за час. Вместо этого с октября  автовладельцы будут платить вдвое меньше – 40 рублей в час. Бесплатными будут первые 15 минут стоянки. В выходные, праздничные дни и ежедневно по будням с 20.00 до 08.00 стоянка на указанной парковке также будет бесплатной. 

Совсем могут не оплачивать парковку ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Бесплатной будет парковка и для владельцев электромобилей. 

Оплатить пользование платной парковкой необходимо в первые 15 минут с помощью специального мобильного приложения оплаты парковки, обычного банковского мобильного приложения или оплатив услугу непосредственно в отделении банка.

Напомним, что Волгоградская областная дума 6 июля текущего года приняла закон о платных парковках в регионе. Правом определять для этих целей общественные территории, а также стоимость парковочного часа, согласно новому закону, наделяются администрации населенных пунктов. Однако рассчитывать цену чиновники должны, пользуясь утвержденной формулой с базовой ставкой в размере 100 рублей. При этом важную роль при расчетах будут играть такие показатели, как, например, категория транспорта или дороги.  

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