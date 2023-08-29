В Волгограде полиция по видео ищет стрелявшего в собаку мужчину





Волгоградские полицейские проводят проверку по шокирующему видео, появившемуся в соцсетях. Как сообщает V102.RU, в телеграм-каналах разместили ролик, на котором видно, как мужчина стреляет в морду собаке. По не подтвержденной официально информации, видео снято в микрорайоне Спартановка – около магазина «Покупалко».

На видеокадрах мужчина в шортах выходит из магазина с пакетом продуктов. В это время к нему подходит одна из двух находившихся около магазина бездомных собак с просящим взглядом. Неизвестный в свою очередь достает похожий на пистолет предмет и производит выстрел в животного. Видеокамера зафиксировала вспышку, после чего собака с ужасом отскочила и бросилась в кусты. Мужчина при этом спокойно пошел дальше.



В ГУ МВД России по Волгоградской области заинтересовались данным роликом, сейчас выясняется происхождение этой записи. Не исключено, что видео было снято в другом регионе.



Между тем, случившееся уже вызвало шквал гневных комментариев в соцсетях. Это тот самый редкий случай, когда жители не разделились на защитников животных и тех, кто призывает истреблять бездомышей.

- Собака к нему потянулась, просила еду, как такое возможно? - цитата из комментариев.

- Эти собаки никогда ни на кого не нападали, как рука поднялась? - негодуют волгоградцы.

Подавляющее большинство пользователей сошлись в одном мнении – живодера надо найти и привлечь к ответственности.

Видео телеграм-канала ДТП и ЧП Волжский