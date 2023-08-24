Экономика

В Волгограде и области куры подорожали на 4% за неделю

Экономика 24.08.2023 13:48
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24.08.2023 13:48


Рост цен на некоторые продукты питания в регионе за прошедшую неделю зафиксирован на предыдущей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, прибавили в цене мясо, рыба и куры. Говядина подорожала почти на 0,5% - до 470,42 рубля за кг, свинина - на 0,8% (до 315,51 рубля за кг). Неизменной осталась лишь цена на баранину, но она и так является самым дорогим видом мяса – 553 рубля за кг.

Существенным оказался рост стоимости кур – почти на 4% за неделю. Средняя стоимость килограмма куриного мяса сегодня составляет почти 180 рублей. На 1,27% стала стоить дороже рыба.

Наблюдается рост цен также на масло подсолнечное – на 1,43% (107,39 рубля за литр), муку – на 1,28% (35,47 рубля за килограмм), на сахар – на 0,5% (72,91 рубля за кг). 

В то же время в регионе за неделю подешевел творог – почти на 2% (347,55 рубля за кг). Мизерное снижение затронуло яйца – на сотые доли процента. Средняя стоимость десятка яиц зафиксирована на уровне 64,82 рубля. 

Овощи на прошлой неделе продолжили снижаться в цене, за исключением огурцов. Они подорожали на 10% - до 64 рублей за кг. Зато подешевели яблоки, которые в разгар сезона не переставали прибавлять в цене. Снижение составило около 7%, а средняя стоимость этих фруктов упала до 97 рублей.

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