Буксир-толкач «Бурлак» затонул в акватории Ахтубы под Волгоградом









В Волгоградской области проводится проверка по факту затопления буксира-толкача «Бурлак» в акватории реки Ахтуба, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Установлено, что судно затонуло в районе моста в Среднеахтубинском районе. Проверку проводят сотрудники управления совместно с транспортной прокуратурой. На место происшествия выехали также специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые взяли пробы воды в реке на предмет установления негативного влияния на водный объект.

После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного реке Ахтуба, а также приняты меры реагирования в рамках компетенции.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



