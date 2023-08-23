Происшествия

Буксир-толкач «Бурлак» затонул в акватории Ахтубы под Волгоградом

Происшествия 23.08.2023 09:24
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23.08.2023 09:24



В Волгоградской области проводится проверка по факту затопления буксира-толкача «Бурлак» в акватории реки Ахтуба, сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Установлено, что судно затонуло в районе моста в Среднеахтубинском районе. Проверку проводят сотрудники управления совместно с транспортной прокуратурой. На место происшествия выехали также специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, которые взяли пробы воды в реке на предмет установления негативного влияния на водный объект.
После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного реке Ахтуба, а также приняты меры реагирования в рамках компетенции.
Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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