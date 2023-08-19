В Волгограде второй раз потерялся 70-летний пенсионер

Кто видел мужчину, обращайтесь по телефону 89608871558 – Надежда.
Происшествия 19.08.2023 08:48
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19.08.2023 08:48
Кто видел мужчину, обращайтесь по телефону 89608871558 – Надежда.
В Волгограде объявлен поиск 70-летнего Владимира Александровича Осинского. Как сообщили V102.RU в региональной группе «Лиза Алерт», мужчина пропал 14 августа. Ранее, напомним, пенсионер, который нуждается в медицинской помощи, уже терял ориентацию. В апреле этого года мужчину удалось найти с помощью волонтеров, неравнодушных граждан и водителей маршрутки. Его обнаружили тогда на конечной остановке около железнодорожной больнице лежащим под кустом уже почти обессиленным. Он провел на улице две ночи.Приметы пропавшего: рост 175 см, волосы седые. Был одет в белую футболку с синими полосками, темно-синие спортивные штаны, серые босоножки и черные носки.
Кто видел мужчину, обращайтесь по телефону 89608871558 – Надежда.
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