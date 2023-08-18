На окраине Фролово выгорело 9 га травы у городской свалки





В городе Фролово Волгоградской области несколько часов боролись с крупным ландшафтным пожаром, который бушевал возле городской свалки.

- В 15:18 поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о пожаре на южной окраине Фролово. В тушении были задействованы силы и техника 58 пожарно-спасательной части. Горела трава на площади 9 га. В 19.00 пожар ликвидировали, - сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В местных пабликах уточняется, что помимо расчетов Фроловской пожарно-спасательной части и Ветютневского опорного пункта, в тушении пожара принимало участие муниципальное звено подвоза воды.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.



