На окраине Фролово выгорело 9 га травы у городской свалки

Происшествия 18.08.2023 10:12
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18.08.2023 10:12
В городе Фролово Волгоградской области несколько часов боролись с крупным ландшафтным пожаром, который бушевал возле городской свалки.
- В 15:18 поступило сообщение на пульт оперативного дежурного о пожаре на южной окраине Фролово. В тушении были задействованы силы и техника 58 пожарно-спасательной части. Горела трава на площади 9 га. В 19.00 пожар ликвидировали, - сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В местных пабликах уточняется, что помимо расчетов Фроловской пожарно-спасательной части и Ветютневского опорного пункта, в тушении пожара принимало участие муниципальное звено подвоза воды.
Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
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