Волгоградская область увеличила зерновые запасы









Краснодарский край и Волгоградская область лидируют в Южном федеральном округе по запасам зерна, передает V102.RU. В Волгоградстате уточнили, что зерновые запасы региона выросли на 20% – до 326,3 тысячи тонн. Из них больше всего пшеницы – 85% от общего объема.

Для расчета запасов были учтены находящие по состоянию на 1 июля на хранении в сельхозоргнизациях региона зерновые и зарнобобовые культуры. В заготовительных и перерабатывающих организациях на хранении находится 1155,6 тыс. тонн зерновых культур, что в 2,8 раза выше, чем в 2022 году.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



