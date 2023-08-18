Волгоградская область увеличила зерновые запасы

Экономика 18.08.2023 12:06
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18.08.2023 12:06
Краснодарский край и Волгоградская область лидируют в Южном федеральном округе по запасам зерна, передает V102.RU. В Волгоградстате уточнили, что зерновые запасы региона выросли на 20% – до 326,3 тысячи тонн. Из них больше всего пшеницы – 85% от общего объема.
Для расчета запасов были учтены находящие по состоянию на 1 июля на хранении в сельхозоргнизациях региона зерновые и зарнобобовые культуры. В заготовительных и перерабатывающих организациях на хранении находится 1155,6 тыс. тонн зерновых культур, что в 2,8 раза выше, чем в 2022 году.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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