В Волгоградской области мужчина грозился посадить на вилы родную мать





Жительница Калачевского района Волгоградской области в страхе перед собственным сыном вынуждена искать защиту у полицейских. По информации ГУ МВД России по региону, мужчина накануне схватился за вилы и грозился убить родную мать. Сообщается, что неблагодарного сына уже задержал местный участковый.

– Накануне в полицию с заявлением обратилась 58-летняя жительница одного из хуторов Калачевского района. Женщина сообщила, что между ней и сыном произошел конфликт, в ходе которого он взял садовые вилы и, замахиваясь, угрожал ей убийством, – сообщили в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России. – Участковый задержал 39-летнего неработающего, ранее судимого сына потерпевший. Мужчина сознался в содеянном.

Сообщается, что во время ссоры с матерью мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Законодательством за содеянное предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.