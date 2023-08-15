Под Волгоградом возбудили уголовное дело из-за огромной свалки

Экология 15.08.2023 08:40
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15.08.2023 08:40
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о загрязнении земель сельскохозяйственного назначения. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в Каменском сельском поселении Городищенского района Волгоградской области выявлена несанкционированная свалка площадью около 700 кв. м.
Ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружающей среды, превысил 9 млн рублей.
Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земель).
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