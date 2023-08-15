Бывшие футболисты «Ротора» оценили нового главного тренера волгоградцев





Волгоградский «Ротор» накануне,14 августа, обрёл нового главного тренера. Им стал 60-летний местный специалист Сергей Попков. Последним местом работы наставника сине-голубых был «Окжептес», который он выводил в Премьер-лигу Казахстана в два захода - в 2018 и 2022 годах. Волгоградский «Ротор» накануне,14 августа, обрёл нового главного тренера. Им стал 60-летний местный специалист Сергей Попков. Последним местом работы наставника сине-голубых был «Окжептес», который он выводил в Премьер-лигу Казахстана в два захода - в 2018 и 2022 годах.

Попков принимает «Ротор» в очень плохом турнирном положении. Волгоградцы после пяти туров в группе «Золото» второй лиги занимают последнее, 10-ое место. Они трижды сыграли вничью и дважды уступили. 13 августа «Ротор» на своей арене потерпел поражение от «Краснодара-2» со счётом 1:2. На эту игру команду выводил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Файзулин. Попков же наблюдал за матчем против «быков» с трибун.

Попков принимает «Ротор» в очень плохом турнирном положении. Волгоградцы после пяти туров в группе «Золото» второй лиги занимают последнее, 10-ое место. Они трижды сыграли вничью и дважды уступили. 13 августа «Ротор» на своей арене потерпел поражение от «Краснодара-2» со счётом 1:2. На эту игру команду выводил исполняющий обязанности главного тренера Владимир Файзулин. Попков же наблюдал за матчем против «быков» с трибун.

Накануне новый рулевой коллектива, который уже провел первую тренировку с игроками, признал, что положение команды сложное, но исправимое. И не отказался от амбициозной задачи вывести сине-голубых в ФНЛ в следующем году.

Накануне новый рулевой коллектива, который уже провел первую тренировку с игроками, признал, что положение команды сложное, но исправимое. И не отказался от амбициозной задачи вывести сине-голубых в ФНЛ в следующем году.





Спортивный журналист Адиль Зодоров в эксклюзивном комментарии для V102.RU, в свою очередь, призвал не делать поспешных выводов по прошлым страницам биографии главного тренера «Ротора». Спортивный журналиств эксклюзивном комментарии для V102.RU, в свою очередь, призвал не делать поспешных выводов по прошлым страницам биографии главного тренера «Ротора».

- Читаю, что пишут болельщики в соцсетях, и не понимаю, откуда столько негатива в адрес Сергея Попкова. Уверен, что как тренера его 99% критиков и не знает, ведь Сергей Николаевич довольно давно не работал в российском футболе и, тем более, в волгоградском. Полагаю, у нас в городе его вообще помнят больше как экс-министра спорта. Тогда, кстати, у волгоградских атлетов были очень приличные результаты.

Что касается Попкова-тренера, то он, как минимум, не слабее Стукалова. Это во-первых. Во-вторых, это тренер с огромным опытом работы в разных чемпионатах. В-третьих, это волгоградец, и мотивации показать результат с «Ротором« у него в разы больше, чем у любого специалиста со стороны, - уверен Адиль. - уверен Адиль.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев





Между тем, позиции болельщиков «Ротора» по поводу назначения Попкова разделились. Одна часть не понимает, по какому принципу клуб выбрал именно данного специалиста на роль главного тренера. Другая призывает дать шанс и время новому наставнику, чтобы он успел показать себя хотя бы на дистанции в несколько поединков.А вот волгоградские эксперты и именитые футболисты, наоборот, стараются находить позитив в приглашении Попкова. Так, например, известный игрок «Ротора» 80-х годовв эксклюзивном комментарии для V102.RU выразил мнение, что приход местного специалиста является хорошим знаком., - заявил СуровикинДругой эксперт, бывший полузащитник «Ротора»одним из преимуществ Попкова как наставника сине-голубых назвал его большой футбольный опыт.- поделился Дубенский специально для сайта V102.RU.Своим мнением по поводу назначения главного тренера поделился и спортивный обозреватель V102.RU, - считает Иван.Напомним, следующий матч в чемпионате «Ротор» проведёт на выезде против ульяновской «Волги» 19 августа. А уже 22 августа волгоградцы отправятся в гости в Астрахань на матч Кубка России против одноименного коллектива.