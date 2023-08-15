Бывшие футболисты «Ротора» оценили нового главного тренера волгоградцев

А вот волгоградские эксперты и именитые футболисты, наоборот, стараются находить позитив в приглашении Попкова. Так, например, известный игрок «Ротора» 80-х годов Игорь Суровикин в эксклюзивном комментарии для V102.RU выразил мнение, что приход местного специалиста является хорошим знаком.
– Я только приветствую назначение Сергея Попкова главным тренером «Ротора». Знаю Сергея Николаевича давно – это человек, преданный нашему волгоградскому футболу. Очень хорошо, что у руля команды теперь местный тренер – это фактор, который нельзя недооценивать. Но мы судим специалистов не только по прописке, разумеется. Попков – очень опытный тренер, умеющий решать сложные задачи. Достаточно сказать, что, работая в Казахстане, он дважды выводил команду из Первой лиги в Высшую, и всё это делалось в довольно непростых условиях и в жёсткой конкуренции. Очень надеюсь, что у Сергея Николаевича получится и в «Роторе», - заявил Суровикин
Другой эксперт, бывший полузащитник «Ротора» Захар Дубенский одним из преимуществ Попкова как наставника сине-голубых назвал его большой футбольный опыт.
– Попков – хороший специалист, с богатым опытом, работает не первый год. Бывал в самых разных ситуациях, умеет выбираться из них – это, несомненно, плюс. Думаю, Сергею Николаевичу под силу вывести «Ротор» из текущего положения, но точно знаю, что легко не будет никому. Главное – чтобы Попков смог найти взаимопонимание с футболистами. Если игроки ему поверят, то проблем точно не будет. Кроме того, нужно учитывать ещё один важный момент. Главный тренер и клубное руководство должны быть на одной волне. Если этого не будет и пойдут какие-то качели, мы можем вернуться к той исходной, от которой отталкиваемся сейчас. Так что всем в «Роторе» нужно работать слаженно, в едином направлении. Тогда будет результат, - поделился Дубенский специально для сайта V102.RU.
- На первый взгляд, назначение Попкова вызывает больше вопросов, чем ответов. Соглашусь с позицией определённых болельщиков «Ротора», которые не понимают критерии выбора очередного рулевого клуба. Если взять того же Стукалова, то у него в карьере были успехи с «Велесом» на уровне ПФЛ и ФНЛ, плюс опыт работы на уровне премьер-лиги с «Уфой». В своё время логику назначения Алексея Борисовича можно было бы понять при желании. За что же зацепиться в случае с Попковым, честно говоря, пока не знаю. Да, его команда дважды выигрывала первую лигу Казахстана. Но мало кто из болельщиков волгоградцев представляет себе уровень данного чемпионата.
Также отмечу, что некоторые члены тренерского штаба, который, по словам Попкова, остаётся работать в полном составе, а также ряд основных игроков «Ротора» приходили конкретно под Стукалова. И очевидно, что теперь коллективу и наставнику нужно как можно скорее привыкать к требованиям друг друга. На это тоже потребуется определённое время и не факт, что процесс адаптации со всех сторон пройдёт гладко и без проблем.
Но реальность заключается в том, что Попков - очередной тренер сине-голубых, которому можно пожелать только удачи. Работы у него очень много. Результат, как бы это банально ни звучало, нужен здесь и сейчас. Только время покажет, насколько удачным оказалось данное назначение, - считает Иван.
Напомним, следующий матч в чемпионате «Ротор» проведёт на выезде против ульяновской «Волги» 19 августа. А уже 22 августа волгоградцы отправятся в гости в Астрахань на матч Кубка России против одноименного коллектива.