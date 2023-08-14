Супруги из Волгоградской области погибли в ДТП под Тамбовом

Муж с женой погибли в страшном ДТП в Тамбовской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Мой Тамбов», трагедия произошла накануне, 13 августа, на 73 километре дороги Тамбов-Шацк недалеко от села Ивенье. Судя по номерам разбившейся «четырнадцатой», автомобиль зарегистрирован в Волгоградской области.

«Четырнадцатая» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с масловозом. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля уснул за рулем. В салоне также находился 15-летний подросток. Его госпитализировали с травмами.

Фото телеграм-канала «Мой Тамбов»