За 20 дней до сдачи: в мэрии Волгограда рассказали, как продвигается реконструкция линии СТ





В Волгограде к 1 сентября подрядная компания должна завершить работы по реконструкции линии скоростного трамвая. Всего 20 дней остается у рабочих, чтобы уложить рельсы и шпалы, а также натянуть контактную сеть. Фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин за три недели до запланированного открытия движения побывал на объекте реконструкции. В мэрии, в свою очередь, рассказали, что уже сделано и что предстоит в оставшееся время.

Напомним, что последняя инспекция с участием представителей администрации и СМИ проходила на линии СТ в конце июля. Тогда начальник участка Тимофей Жирков сообщал о том, что рабочим предстоит пройти к цели еще два километра. При этом, уточнял представитель подрядной компании, производить работы бригадам приходится в стесненных условиях, что не может не сказываться на скорости реконструкции.

– Скорость работ неравномерная. К примеру, манипулятору по раскладке рельсов приходится работать в стесненных условиях, чтобы не задеть провода и деревья. При этом сроки перед нами поставлены сжатые – мы помним, что должны пустить трамвай 1 сентября. Прикладываем все усилия и работаем в ночное время, – рассказывал представитель подрядной компании.





По мнению жителей Волгограда, вынужденных за неимением скоростного трамвая передвигаться на автобусах и троллейбусах все это время, за прошедшие две недели замена путей не сильно продвинулась. Однако в мэрии утверждают, что рабочие находятся сейчас на завершающем этапе.

– Подрядная организация, выполняющая реконструкцию участка наземной линии скоростного трамвая, в настоящее время ведет завершающий этап работ – устройство нового рельсового полотна. Ранее было полностью демонтировано старое рельсовое полотно, подготовлен котлован, песчано-грунтовая подушка, – рассказали в администрации Волгограда ИА «Высота 102». – В настоящее время полностью смонтирована рельсошпальная решетка от завода «Баррикады» до остановки «Гимназия №14», а также на участке в районе станции «Ул. 39-ой Гвардейской».





Всего, по сведениям мэрии, подрядчик уложил к этому дню свыше полутора километров шпал и порядка одного километра рельсов на трехкилометровом участке пути. На заключительном этапе для создания бесшовного пути рельсы будут соединены посредством алюмотермитной сварки. Параллельно с этим идут работы по созданию песчаной подушки и балластной призмы.

– Также рабочие устраивают кабельную канализацию и монтируют закладные под металлические столбы, на которых будут крепиться контактная сеть и фонари. На объекте ежедневно трудятся свыше 50 человек и 20 единиц спецтехники, – уточняют в городской администрации.









Также в мэрии напоминают, что летний период был выбран для реконструкции не случайно – ежегодно в это время отмечается снижение пассажиропотока на линии СТ.

– К осени движение скоростного трамвая будет возобновлено, – уверяют в администрации.





Напомним, что капитальный ремонт путей не проводился с момента ввода в эксплуатацию линии скоростного трамвая в 1984 году. Помимо строительства новой линии СТ, в ходе реконструкции будет выполнена модернизация тяговых подстанций, питающих линий и другой инфраструктуры. При этом используются современные материалы и технологии, повышающие скорость движения и комфорт пассажиров. Все это позволит в полной мере реализовать потенциал приобретаемого современного подвижного состава – в рамках инвестпроекта в Волгоград уже в 2024 году поступят 62 новых трамвайных вагона.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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