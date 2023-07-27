



В Волгограде прошел ровно месяц с момента остановки движения на линии скоростного трамвая и старта ее реконструкции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на представителей подрядной компании, за это время рабочими уложены шпалы на участке протяженностью километр. Пройти предстоит еще два километра, при этом сдать объект подрядчик должен уже к 1 сентября.





– К настоящему времени работы по демонтажу рельсошпальной решетки выполнены в полном объеме, ведется раскладка шпал и рельсов, – рассказал сегодня, 27 июля, журналистам начальник участка подрядной компании, выполняющей ремонт скоростных путей, Тимофей Жирков. – На следующем этапе будет производиться закрепление и балансировка. Частично эти работы уже выполнены в районе остановки «Баррикады». В том числе на этом участке произведена укладка резинокордового переезда.





Параллельно, по словам Жиркова, ведется устройство контактной сети и установка фундаментов. На следующем этапе будут установлены опоры, затем будет проведена раскатка и подвеска непосредственно контактной сети.

– По всей протяженности реконструируемого участка задействовано в настоящее время порядка 60 специалистов и около 20 единиц техники, – поделился информацией представитель подрядной организации.





На сегодня собрано в общей сложности 250 метров пути, а шпал разложено на участке протяженностью около километра.





Для улучшения водоотведения, пояснил Тимофей Жирков, при реконструкции линии СТ в Волгограде применяют технологию, при которой геотекстиль укладывают на песчаную подушку.

– В последующем это позволит избежать, кроме того, загрязнения балластного слоя (слой сыпучих материалов под рельсами, – Прим. ред.), – пояснил он.





Рабочим, отметил Жирков, приходится работать в стесненных условиях, потому озвучить информацию о том, сколько в день укладывают шпал и рельсов, он затруднился.

– Скорость работ неравномерная. К примеру, манипулятору по раскладке рельсов приходится работать в стесненных условиях, чтобы не задеть провода и деревья. При этом сроки перед нами поставлены сжатые – мы помним, что должны пустить трамвай 1 сентября. Прикладываем все усилия и работаем в ночное время, – сказал представитель подрядной компании.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»