В Котельниково прошла «охота на риски»

Экономика 08.08.2023 11:05
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08.08.2023 11:05
Обучение по управлению профессиональными рисками прошло на ГОКе в городе Котельниково Волгоградской области. В июле внутренние тренеры с предприятий горнорудного дивизиона собрались здесь и изучили, что такое опасности и почему критически важно заниматься управлением рисками, подробно разобрали несколько методов оценки рисков и научились разрабатывать эффективные мероприятия для контроля рисков на предприятии. Именно такой ориентированный подход расширяет горизонт человека и позволяет ему видеть возможные опасности и риски через вопрос: «Что может пойти не так?».
В последний день обучения на территории сильвинитовой обогатительной фабрики прошел практический тренинг по отработке навыков работы «в поле» – «Охота на риски», где участники тренинга смогли применить полученные знания на практике.
- Мы разбились на несколько групп и под наставничеством экспертов тщательно осмотрели рабочие места и оборудование в поисках даже малейшего признака того, что какой-то производственный процесс может стать потенциально опасным. Все выявленные в ходе осмотра риски мы зафиксировали, определили их степень, предложили мероприятия по снижению степени риска и передали представителям подразделения для последующего устранения выявленных замечаний. Пять дней интенсивного обучения пролетели незаметно, мы почувствовали себя сплоченной командой, у которой единая цель – безопасное производство, - комментирует Светлана Днимова, руководитель направления отдела промышленной безопасности и охраны труда - участница тренинга «Охота на риски».
После обучения тренеры проведут серию тренингов на своих предприятиях, обучая сотрудников управлению профессиональными рисками. Оценка рисков должна стать для каждого привычным повседневным инструментом, который автоматически включается в сознании и помогает делать жизнь более безопасной, не только в цехах предприятий, но и в ежедневной работе и делах.
- Наш приоритет – безопасность и все современные инструменты, которые на сегодняшний день есть, мы стараемся применить. Все, что сегодня приносит результат на других предприятиях, мы с удовольствием принимаем и у себя адаптируем. Для поведенческих аудитов и новых инструментов выделили довольно сильных работников, которые отличились на производстве. Такое событие –прежде всего обмен опытом, который для нас очень важен, - отметил Роман Бергер, директор по производству ЕвроХим-ВолгаКалия.
- Спасибо организаторам за то, что дали возможность встретиться всем коллективом проекта, мы не только обменялись контактами, но и многие подружились, а это очень способствует эффективной работе, полученные навыки в ходе интересного и насыщенного тренинга мы несомненно будем применять в дальнейшем. Практические занятия по «Охоте на риски» на первый взгляд выглядели как игра, но это обманчивое впечатление, все выявленные риски учтены, будет составлен реестр и мероприятия по их устранению, - рассказал Владимир Пономарев, руководитель проекта.
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