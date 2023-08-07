Волгоград примет соревнования по вейксерфингу. Ожидается 100 участников со всей России

В Волгограде с пятницы, 11 августа, на протяжении трех дней будут проходить соревнования по вейксерфингу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов, в зрелищных состязаниях на воде планируют принять участие более 100 спортсменов со всей России. Заключительным днем соревнований станет 13 августа.

– Соревнования являются «золотым» отборочным этапом чемпионата мира по вейксерфингу, который состоится в Сеуле в октябре 2023 года, – пояснили в оргкомитете. – Участниками соревнований будут призеры и победители соревнований российского и мирового уровня, мастера спорта и носители спортивных разрядов. Помимо российских спортсменов в соревнованиях примут участие атлеты из Республики Беларусь, Казахстана, КНР и Японии.

Уточняется, что в связи с «исключительной значимостью и уникальностью мероприятия», свой визит в Волгоград также запланировал президент ассоциации CWSA Джон Шилдс. Главным судьей выступит победитель чемпионата мира 2020 года и профессиональный спортсмен Кристина Колесникова. Призовой фонд составит 700 000 рублей.

Расписание соревнований:

11 августа – сбор и регистрация участников, тестовые заезды

12 августа – начало квалификации для участников уровня любители и полупрофессионалы. Заезды начнутся в 08.00 и продолжатся до 20.00.

13 августа – финалы для участников всех категорий. В 15.00 за места на подиуме поборются профессионалы. В 19.00 – церемония награждения.

Место проведения: г. Краснослободск, ул. Пляжная, 21.