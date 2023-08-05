В Волгограде 82-летний мужчина умер у входа в зоомагазин

Происшествия 05.08.2023 14:47
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05.08.2023 14:47
Пожилой мужчина сегодня, 5 августа, умер у входа в зоомагазин в Центральном районе Волгограда. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, волгоградец скоропостижно скончался на глазах очевидцев.
- Телесных повреждений на его теле нет. Организована проверка, - сказала Буянова.
Известно, что мужчина умер возле магазина, расположенного на проспекте Ленина рядом с диализным центром. Точная причина его смерти станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что 5-6 августа в Волгоградской области объявлено предупреждение о сильной жаре. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов в пик активного солнца.
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