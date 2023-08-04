Происшествия

Под Волгоградом водитель «Лады» утонул в оросительном канале

Происшествия 04.08.2023 10:45
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04.08.2023 10:45


Трагическое происшествие случилось накануне, 3 августа, в Ленинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня автомобиль «Лада -212140» под управлением 57-летнего мужчины следовал со стороны автодороги  «Ленинск – Рассвет – Красный Октябрь» к поселку Рассвет. 
При проезде через дамбу водитель пытался осуществить маневр задним ходом, однако машина съехала с дороги и опрокинулась в оросительный канал. Мужчина не смог выбраться из затонувшего автомобиля и погиб. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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