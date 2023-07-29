В Волгограде осудили контрактника за повторную пьяную езду

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту Никите Андрюшину за повторную пьяную езду. Как рассказали V102.RU в суде, 25 февраля Андрюшин был задержан в Волжском сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения. Контрактник ранее был уже судим за совершение аналогичного преступления.
В суде военный признал свою вину. Он оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен права управления автомобилем на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Между тем, напомним, как сообщало V102.RU,
в Суровикинском районе военный грузовик «Урал» вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль. Удар был такой силы, что 40-летнего водителя иномарки разорвало на части. За рулем грузовика с буквой "Z" находился 37-летний водитель. По предварительным данным, он был пьян.