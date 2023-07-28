







Более 4,5 миллиона рублей ущерба и 800 тысяч рублей штрафа выплатило МУП Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района «Лог ЖКХ». Об этом V102.RU сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Ранее сообщалось , что это коммунальное предприятие осуществляло безлицензионный забор подземной воды из 18 водозаборных артезианских скважин, которые были переданы МУПу в хозяйственное ведение для оказания услуг по водоснабжению населения и иных потребителей Логовского сельского поселения. Добыча подземной воды без лицензии на право пользования недрами является нарушением требований природоохранного законодательства.

МУП было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 (пользование недрами без лицензии) КоАП РФ. Предприятию назначили штраф в сумме 800 тысяч рублей.

Кроме этого, был рассчитан размер вреда, причиненный окружающей среде по факту безлицензионного забора подземной воды на сумму 4 529 925 рублей. Ущерб был предъявлен виновному лицу для добровольной оплаты, но в установленный срок этого не было сделано. Тогда управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Волгоградской области, который вместе с Двенадцатым Арбитражным апелляционным судом своими решениями поддержали позицию надзорного органа. В настоящее время ущерб взыскан в полном объеме.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



