Экология

МУП в Волгоградской области выплатило огромную сумму за добычу воды без лицензии

Экология 28.07.2023 21:02
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28.07.2023 21:02



Более 4,5 миллиона рублей ущерба и 800 тысяч рублей штрафа выплатило МУП Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района «Лог ЖКХ». Об этом V102.RU сообщили в  межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Ранее сообщалось, что это коммунальное предприятие осуществляло безлицензионный забор подземной воды из 18 водозаборных артезианских скважин, которые были переданы МУПу в хозяйственное ведение для оказания услуг по водоснабжению населения и иных потребителей Логовского сельского поселения. Добыча подземной воды без лицензии на право пользования недрами является нарушением требований природоохранного законодательства.
МУП было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 (пользование недрами без лицензии) КоАП РФ. Предприятию назначили штраф в сумме 800 тысяч рублей.
Кроме этого, был рассчитан размер вреда, причиненный окружающей среде по факту безлицензионного забора подземной воды на сумму 4 529 925 рублей. Ущерб был предъявлен виновному лицу для добровольной оплаты, но в установленный срок этого не было сделано. Тогда управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд Волгоградской области, который вместе с Двенадцатым Арбитражным апелляционным судом своими решениями поддержали позицию надзорного органа. В настоящее время ущерб взыскан в полном объеме.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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