Экология 24.12.2021 14:09
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24.12.2021 14:09
Забор подземной воды без лицензии обернулся для МУП Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района "Лог ЖКХ" серьезными штрафными санкциями. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, нанесенный коммунальным предприятием вред окружающей среде оценен в 4,5 миллиона рублей. Расчет вреда направлен юридическому лицу для оплаты в добровольном порядке. В случае отказа от уплаты ущерба взыскание будет осуществляться в судебном порядке.
Кроме того, МУП привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии) в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.
В ходе проверки информации о нарушении предприятием природоохранного законодательства установлено, что администрацией Логовского сельского поселения передано в хозяйственное ведение МУП для оказания услуг по водоснабжению населению и иным потребителям 18 водозаборных артезианских скважин.
При этом установлено, что коммунальное предприятие осуществляет добычу подземной воды из указанных скважин без лицензии на право пользования недрами.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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