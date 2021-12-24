



Забор подземной воды без лицензии обернулся для МУП Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района "Лог ЖКХ" серьезными штрафными санкциями. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, нанесенный коммунальным предприятием вред окружающей среде оценен в 4,5 миллиона рублей. Расчет вреда направлен юридическому лицу для оплаты в добровольном порядке. В случае отказа от уплаты ущерба взыскание будет осуществляться в судебном порядке.

Кроме того, МУП привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии) в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.

В ходе проверки информации о нарушении предприятием природоохранного законодательства установлено, что администрацией Логовского сельского поселения передано в хозяйственное ведение МУП для оказания услуг по водоснабжению населению и иным потребителям 18 водозаборных артезианских скважин.

При этом установлено, что коммунальное предприятие осуществляет добычу подземной воды из указанных скважин без лицензии на право пользования недрами.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям