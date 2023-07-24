Общество

В Волжском бесследно исчез 35-летний мужчина со спортивной сумкой

Общество 24.07.2023 19:33
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24.07.2023 19:33


В Волгоградской области продолжаются поиски 35-летнего мужчины, пропавшего пару дней назад. Как сообщает V102.RU, житель Волжского бесследно исчез 22 июля. 

— Пропал Александр Сергеевич Никольченко. Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт». 

Приметы пропавшего: 

рост 185 сантиметров 

нормальное телосложение 

волосы темно-русые

глаза карие 

В день исчезновения был одет в футболку с белыми полосами темно-синего цвета, синие джинсовые шорты и шлепанцы черного цвета. С собой у волжанина была спортивная темно-синяя сумка.  

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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