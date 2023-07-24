В Волжском бесследно исчез 35-летний мужчина со спортивной сумкой

В Волгоградской области продолжаются поиски 35-летнего мужчины, пропавшего пару дней назад. Как сообщает V102.RU, житель Волжского бесследно исчез 22 июля.
— Пропал Александр Сергеевич Никольченко. Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 185 сантиметров
нормальное телосложение
волосы темно-русые
глаза карие
В день исчезновения был одет в футболку с белыми полосами темно-синего цвета, синие джинсовые шорты и шлепанцы черного цвета. С собой у волжанина была спортивная темно-синяя сумка.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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