В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчину

В Волгоградской области с июня разыскивают пропавшего в июне 32-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, житель Ленинска вышел из дома и бесследно исчез.
— В Ленинском районе пропал Владимир Владимирович Шилихин. С 24 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
нормальное телосложение
волосы темно-русые
глаза карие
В день исчезновения житель Ленинска был одет в футболку черного цвета, зеленые шорты и кеды серого цвета. Если вы располагаете информацией, способной помочь в поисках, просьба сообщить координатору по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
Читайте также:
«Лежал в заброшке на Водстрое»: в Волгограде нашли мужчину с провалами в памяти
«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонке