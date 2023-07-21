В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчину

В Волгоградской области с июня разыскивают пропавшего в июне 32-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, житель Ленинска вышел из дома и бесследно исчез.

— В Ленинском районе пропал Владимир Владимирович Шилихин. С 24 июня 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

рост 180 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-русые

глаза карие

В день исчезновения житель Ленинска был одет в футболку черного цвета, зеленые шорты и кеды серого цвета. Если вы располагаете информацией, способной помочь в поисках, просьба сообщить координатору по номеру 8 906 167 94 44.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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