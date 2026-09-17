



В Усть-Донецком районе Ростовской области направлено в суд дело о незаконной охоте на диких животных. Как передает Привет-Ростов, обвиняемыми проходят двое местных жителей, ущерб природе оценён более чем в 1,8 миллиона рублей.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2024 года мужчины без разрешения охотились на территории охотничьего хозяйства. Животных выслеживали на автомобиле, сбивали, а затем добивали выстрелами. Таким способом фигуранты добыли семь кабанов и семь оленей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба»). Материалы направлены в Усть-Донецкий районный суд для рассмотрения по существу.