«Лежал в заброшке на Водстрое»: в Волгограде нашли мужчину с провалами в памяти

В Тракторозаводском районе Волгограда нашли пропавшего 10 июля жителя микрорайона Спартановка. Как сообщила V102.RU дочь мужчины, ее отца обнаружили в заброшке недалеко от Водстроя.

— Вчера его нашли подростки. папа лежал на матрасе в одном из полуразрушенных зданий. Они там играли и увидели его. Потом с СМИ нашли публикации, сравнили фото и позвонили. Мы его забрали, он порезался немного. Голодный, холодный, но живой. Спасибо всем огромное, кто помогал в поисках, — добавила дочь 60-летнего волгоградца.

Напомним, что житель Тракторозаводского района пропал 10 июля. Со слов дочери, ее отца последний раз видели на Водстрое. Пропавший мужчина страдает провалами в памяти.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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