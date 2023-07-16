Общество

«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонке

Общество 16.07.2023 15:18
0
16.07.2023 15:18



Родственники 51-летнего Эдуарда Кузьмина, который бесследно пропал в городе Волжском Волгоградской области 6 июля этого года, не теряют надежды его найти. Как сообщила V102.RU его дочь Надежда, они обратились в полицию, к волонтерам, а также пытаются найти близкого человека сами: расклеивают объявления, обзванивают больницы и различные соцучреждения в Волгоградской области и Саратове, где может быть их родственник. Именно на Саратов им указал мужчина, который ответил на звонок, совершенный на телефон отца.
- В день своего исчезновения, 6 июля, он должен был прийти на работу к маме к 16 часам, но не пришел. Мама ему стала звонить, но он не брал трубку. Где-то в 17:05 на звонок ответили. Вначале мама подумала, что это отец, спросила, где он и почему он не пришел к ней. Но ответил совершенно незнакомый мужчина. Он описал отца, как он выглядит, сказал, что нашел его на какой-то трассе в неадекватном состоянии и везет его в Саратов в алкодиспансер. Мама стала спрашивать у него, кто он, где находится, на какой трассе нашел отца, но незнакомец игнорировал все эти вопросы. Он лишь поинтересовался, точно ли будет кто-то искать моего отца, а потом отключился. С тех пор телефон недоступен, - рассказала Надежда. – Мы не знаем, кто это мог быть. Его вопрос нам показался очень странным, а также и то, что явно не хотел оставлять никаких данных о себе, ни контактного телефона, ничего! Он игнорировал эти вопросы. И почему Саратов? Ответов нет.
Об этом странном звонке родственники рассказали полиции. Женщин также насторожило и то, что в телефоне не было слышно ни звуков улицы, ни проезжающих машин, ни других голосов. Создавалось впечатление, что звонили из какой-то комнаты. По словам Надежды, они после этого несколько дней обзванивали больницы и государственные диспансеры в Саратове, но там никого похожего на Эдуарда Кузьмина не оказалось.
В Волжском последним Эдуарда Кузьмина видел его друг, в гостях у которого он был. Мужчина ушел от приятеля 6 июля примерно в 15:00, а дальше его следы теряются.
Надежда сообщила, что недавно из Саратова пришло сообщение от местной жительницы, что похожего на ее отца мужчину якобы видели на улице Астраханская, рядом с заводом «Серп и Молот». 
- Я обзвонила все магазины, которые есть на этой улице, но никто больше этого мужчину не видел, - говорится собеседница агентства. – Я звонила и в храмы, так как он может пойти туда за помощью, но и там никого похожего на моего отца не видели.
Эдуард Кузьмин до своего исчезновения подрабатывал в садовом обществе в поселке Паромный. Иногда выпивал, но последние 1,5 месяца, как утверждает его дочь, алкоголь не употреблял. Мужчина давно в разводе, но с бывшей супругой сохранил хорошие отношения. Его дочь просит помощи в поиске близкого человека. 
Приметы пропавшего
рост 168 сантиметров 
худощавое телосложение 
глаза светло-карие 
В день исчезновения волжанин был одет в джинсовую жилетку синего цвета, серую спортивную футболку с белой полосой, синие джинсы, кроссовки серого цвета. Если вы обладаете какими-либо сведениями, которые могут помочь розыску, просьба обратиться к координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58.  
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.07.2023 15:56
Общество 16.07.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 14:00
Общество 16.07.2023 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 12:35
Общество 16.07.2023 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 11:42
Общество 16.07.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 10:17
Общество 16.07.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 07:39
Общество 16.07.2023 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 20:00
Общество 15.07.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 18:31
Общество 15.07.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 17:05
Общество 15.07.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 15:45
Общество 15.07.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 14:49
Общество 15.07.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 13:53
Общество 15.07.2023 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2023 11:56
Общество 15.07.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2023 08:08
Общество 15.07.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2023 21:34
Общество 14.07.2023 21:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил о смерти материСмотреть фотографии
15:18
Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионатаСмотреть фотографии
15:18
«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонкеСмотреть фотографии
14:00
«Стрижепад» в самом разгаре: волгоградцев ради птиц просят повременить с ремонтом балконовСмотреть фотографии
12:35
В Камышине почтили память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
11:42
В Волжском суд запретил мужчине приближаться к бывшей женеСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 28-летним гранатометчикомСмотреть фотографии
09:38
На севере Волгограда Mercedes врезался в домСмотреть фотографии
08:46
«Живем будто на мусорке»: показываем, как гигантские свалки захватили улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:48
Полиция и УФСБ гоняли по волгоградским полям незаконных мигрантов: видеоСмотреть фотографии
20:00
«Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде с помощью рейдов и видеокамер вычислят перегруженные фурыСмотреть фотографии
17:05
«Таксисты объезжают стороной»: в Волгограде разбитую дорогу по улице Дымченко латают всем миромСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде с 22 июня ищут седого мужчину из ГрозногоСмотреть фотографии
14:49
«Поджидают в песке и воде»: волгоградский инфекционист назвала главные летние опасности для детейСмотреть фотографии
13:53
«Красный Октябрь» отметил День металлургаСмотреть фотографии
13:34
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Пострадавшего в ДТП с погибшим полицейским под Волгоградом мальчика экстренно забрали из больницыСмотреть фотографии
10:37
Ехали со службы. В Волгоградской области в ДТП погиб 27-летний инспектор ДПССмотреть фотографии
09:43
Опубликована расшифровка переговоров. Подробности крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются сильный шторм, град и ливниСмотреть фотографии
21:50
В Волгограде на 14-летнего подростка рухнуло сухое деревоСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
20:11
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлургаСмотреть фотографии
19:27
Три человека пострадали при неудачном обгоне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:13
Угрозы, слезы и стихи. Семье Мелконян-Смбатян смягчили приговор по делу об убийстве риелтора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичностиСмотреть фотографии
17:55
РПН проверяет воздух после пожара у детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
 