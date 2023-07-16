«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонке









Родственники 51-летнего Эдуарда Кузьмина, который бесследно пропал в городе Волжском Волгоградской области 6 июля этого года, не теряют надежды его найти. Как сообщила V102.RU его дочь Надежда, они обратились в полицию, к волонтерам, а также пытаются найти близкого человека сами: расклеивают объявления, обзванивают больницы и различные соцучреждения в Волгоградской области и Саратове, где может быть их родственник. Именно на Саратов им указал мужчина, который ответил на звонок, совершенный на телефон отца.

- В день своего исчезновения, 6 июля, он должен был прийти на работу к маме к 16 часам, но не пришел. Мама ему стала звонить, но он не брал трубку. Где-то в 17:05 на звонок ответили. Вначале мама подумала, что это отец, спросила, где он и почему он не пришел к ней. Но ответил совершенно незнакомый мужчина. Он описал отца, как он выглядит, сказал, что нашел его на какой-то трассе в неадекватном состоянии и везет его в Саратов в алкодиспансер. Мама стала спрашивать у него, кто он, где находится, на какой трассе нашел отца, но незнакомец игнорировал все эти вопросы. Он лишь поинтересовался, точно ли будет кто-то искать моего отца, а потом отключился. С тех пор телефон недоступен, - рассказала Надежда. – Мы не знаем, кто это мог быть. Его вопрос нам показался очень странным, а также и то, что явно не хотел оставлять никаких данных о себе, ни контактного телефона, ничего! Он игнорировал эти вопросы. И почему Саратов? Ответов нет.

Об этом странном звонке родственники рассказали полиции. Женщин также насторожило и то, что в телефоне не было слышно ни звуков улицы, ни проезжающих машин, ни других голосов. Создавалось впечатление, что звонили из какой-то комнаты. По словам Надежды, они после этого несколько дней обзванивали больницы и государственные диспансеры в Саратове, но там никого похожего на Эдуарда Кузьмина не оказалось.

В Волжском последним Эдуарда Кузьмина видел его друг, в гостях у которого он был. Мужчина ушел от приятеля 6 июля примерно в 15:00, а дальше его следы теряются.

Надежда сообщила, что недавно из Саратова пришло сообщение от местной жительницы, что похожего на ее отца мужчину якобы видели на улице Астраханская, рядом с заводом «Серп и Молот».

- Я обзвонила все магазины, которые есть на этой улице, но никто больше этого мужчину не видел, - говорится собеседница агентства. – Я звонила и в храмы, так как он может пойти туда за помощью, но и там никого похожего на моего отца не видели.

Эдуард Кузьмин до своего исчезновения подрабатывал в садовом обществе в поселке Паромный. Иногда выпивал, но последние 1,5 месяца, как утверждает его дочь, алкоголь не употреблял. Мужчина давно в разводе, но с бывшей супругой сохранил хорошие отношения. Его дочь просит помощи в поиске близкого человека.

Приметы пропавшего:

рост 168 сантиметров

худощавое телосложение

глаза светло-карие

В день исчезновения волжанин был одет в джинсовую жилетку синего цвета, серую спортивную футболку с белой полосой, синие джинсы, кроссовки серого цвета. Если вы обладаете какими-либо сведениями, которые могут помочь розыску, просьба обратиться к координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me



