В Волгограде выросли цены на все марки бензина

Экономика 20.07.2023 09:45
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20.07.2023 09:45
Цены на бензин всех марок выросли на автозаправках в Волгограде и области, сообщает V102.RU. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, не подорожало только дизельное топливо. Цена на него за неделю не изменилась и осталась на отметке 56,53 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,45% или 22 копейки - до 43,13 рубля. АИ-95 вырос на 0,41% - до 54,65 рубля за литр. АИ-98 поднялся в цене на 0,33% - до 61,34 рубля.
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