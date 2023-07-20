В Волгограде выросли цены на все марки бензина









Цены на бензин всех марок выросли на автозаправках в Волгограде и области, сообщает V102.RU. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, не подорожало только дизельное топливо. Цена на него за неделю не изменилась и осталась на отметке 56,53 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,45% или 22 копейки - до 43,13 рубля. АИ-95 вырос на 0,41% - до 54,65 рубля за литр. АИ-98 поднялся в цене на 0,33% - до 61,34 рубля.



