Общество

«Хочется не учиться, а сбежать»: в Волгограде пришкольная территория привела в уныние бывших выпускников

Общество 25.07.2023 06:36
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25.07.2023 06:36



Своими наблюдениями о том, как на примере одной конкретной школы №49 в Краснооктябрьском районе Волгограда с годами изменилась прилегающая к общеобразовательному учреждению территория, поделились бывшие выпускники. Как сообщает V102.RU, нынешнее состояние двора вызвало у них искреннее недоумение и непонимание того, почему пришкольная территория пришла в такой упадок.





- Создается ощущение тоски и безнадеги, когда смотришь на окружающую школу территорию. От березок остались одни сухие палки, нет нормальных цветов, нормальной зелени. Все какое-то пожухшее, засохшее и обшарпанное. Даже забор покрашен только со стороны улицы. Со стороны школы он ржавый, видимо, не хватило краски или сэкономили, - делятся своими наблюдениями бывшие выпускники.







Рядом с центральным входом в плачевном состоянии находится подпорная стенка, которая почти разрушилась. Асфальт на стадионе весь потрескался, видно, что ему уже очень много лет. А вот турникеты и детская площадка сверкают новой краской – недавно обновили. Однако общего впечатления это не меняет.





- Больше всего расстраивает беспорядок и неухоженность вокруг. Создается впечатление, что здесь почти не убирают, не поливают, не благоустраивают. Интересно, почему? Нет денег или другие причины? Неужели благоустройство не входит в нацпроекты? У забора какие-то засохшие заросли, кучами лежит мусор, упавшие ветки деревьев. К учебе это точно не располагает, хочется отсюда поскорее сбежать, - рассказывают собеседники агентства.





Бывшие выпускники вспоминают, что раньше на территории школы проходили субботники, а на летней практике они ухаживали за цветами, поливали и подметали.



- Такого состояния точно не было, - уверены волгоградцы. 
Справедливости ради добавим, что рядом со школой №49 расположено еще два общеобразовательных учреждения, но зеленых газонов и идеальной чистоты там тоже нет.  
Напомним, что депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, который обязывает школьников трудиться без их согласия и согласия их родителей, а именно, к примеру, высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, убирать класс, помогать в школьной библиотеке или музее. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций. Так законодатели откликнулись на просьбы учителей и родителей о том, чтобы трудовое воспитание снова стало неотъемлемой частью школьной программы. Соответствующие корректировки внесены в Федеральный закон «Об образовании».   
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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