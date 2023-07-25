«Хочется не учиться, а сбежать»: в Волгограде пришкольная территория привела в уныние бывших выпускников
Общество 25.07.2023 06:36
0
25.07.2023 06:36
Своими наблюдениями о том, как на примере одной конкретной школы №49 в Краснооктябрьском районе Волгограда с годами изменилась прилегающая к общеобразовательному учреждению территория, поделились бывшие выпускники. Как сообщает V102.RU, нынешнее состояние двора вызвало у них искреннее недоумение и непонимание того, почему пришкольная территория пришла в такой упадок.
- Создается ощущение тоски и безнадеги, когда смотришь на окружающую школу территорию. От березок остались одни сухие палки, нет нормальных цветов, нормальной зелени. Все какое-то пожухшее, засохшее и обшарпанное. Даже забор покрашен только со стороны улицы. Со стороны школы он ржавый, видимо, не хватило краски или сэкономили, - делятся своими наблюдениями бывшие выпускники.
Рядом с центральным входом в плачевном состоянии находится подпорная стенка, которая почти разрушилась. Асфальт на стадионе весь потрескался, видно, что ему уже очень много лет. А вот турникеты и детская площадка сверкают новой краской – недавно обновили. Однако общего впечатления это не меняет.
- Больше всего расстраивает беспорядок и неухоженность вокруг. Создается впечатление, что здесь почти не убирают, не поливают, не благоустраивают. Интересно, почему? Нет денег или другие причины? Неужели благоустройство не входит в нацпроекты? У забора какие-то засохшие заросли, кучами лежит мусор, упавшие ветки деревьев. К учебе это точно не располагает, хочется отсюда поскорее сбежать, - рассказывают собеседники агентства.
Бывшие выпускники вспоминают, что раньше на территории школы проходили субботники, а на летней практике они ухаживали за цветами, поливали и подметали.
- Такого состояния точно не было, - уверены волгоградцы.
Справедливости ради добавим, что рядом со школой №49 расположено еще два общеобразовательных учреждения, но зеленых газонов и идеальной чистоты там тоже нет.
Напомним, что депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, который обязывает школьников трудиться без их согласия и согласия их родителей, а именно, к примеру, высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, убирать класс, помогать в школьной библиотеке или музее. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций. Так законодатели откликнулись на просьбы учителей и родителей о том, чтобы трудовое воспитание снова стало неотъемлемой частью школьной программы. Соответствующие корректировки внесены в Федеральный закон «Об образовании».
Фото: читатели ИА «Высота 102»
Читайте по теме:
Человека мира Исинбаеву из Волгограда планируют исключить из ОНФ25.07.2023 09:24
Общество 25.07.2023 09:24
Четверть волгоградцев считает зарплаты депутатов и чиновников слишком высокими25.07.2023 09:17
Общество 25.07.2023 09:17
Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 2217 человек25.07.2023 08:22
Общество 25.07.2023 08:22
«С марта участвовал в СВО»: в Волгоградской области похоронят 29-летнего десантника24.07.2023 21:00
Общество 24.07.2023 21:00
В Волжском бесследно исчез 35-летний мужчина со спортивной сумкой24.07.2023 19:33
Общество 24.07.2023 19:33
Власти вступились за поруганный символ любви в Волгоградской области24.07.2023 18:25
Общество 24.07.2023 18:25
Под Волгоградом село осталось без почты после увольнения сотрудников24.07.2023 17:40
Общество 24.07.2023 17:40
На въезде в Волгоград заметили бронированный грузовик с флагами24.07.2023 16:50
Общество 24.07.2023 16:50
Фанаты троллейбусов потребовали ликвидировать маршрутки Волжский-Волгоград24.07.2023 15:02
Общество 24.07.2023 15:02
В городе Котельниково Волгоградской области появится уникальный эко-парк24.07.2023 15:01
Общество 24.07.2023 15:01
ЦГМС: в Волгоград на неделе вернется жара до +36 °С24.07.2023 14:10
Общество 24.07.2023 14:10
«Сразу заключил контракт»: на Украине погиб младший сержант из Волгоградской области24.07.2023 13:05
Общество 24.07.2023 13:05
УФАС возобновило дело против «Ситиматик-Волгоград» из-за риска роста тарифов24.07.2023 12:17
Общество 24.07.2023 12:17
На улицах Советской и Краснознаменской в Волгограде восстановят историческую брекчию24.07.2023 12:04
Общество 24.07.2023 12:04
Андрей Бочаров напомнил подчиненным о персональной ответственности за развитие региона24.07.2023 11:48
Общество 24.07.2023 11:48