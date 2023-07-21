Подавляющее большинство волгоградцев поддержали трудовое воспитание детей в школах

Редакция ИА «Высота 102» выяснила, как относятся жители Волгоградской области к законодательной новелле, согласно которой в школах региона уже с 1 сентября вернутся к трудовому воспитанию учащихся. Подавляющее большинство волгоградцев, принявших участие в нашем онлайн-опросе, высказались в поддержку нововведения.

Так, на момент публикации, в голосовании в Telgram-канале информационного агентства приняли участие 853 человека, 667 из них считают, что депутаты Госдумы приняли правильное решение. Труд облагораживает человека, уверены 78% опрошенных волгоградцев.

Напомним, что по решению депутатов Государственной думы, согласия родителей на труд детей в школах спрашивать никто не будет. Это обстоятельство не устраивает 16% принявших участие в опросе «Высоты 102» жителей региона. Это 135 человек. Волгоградцы считают, что их мнение в данном вопросе играет не последнюю роль.





Нашлись и те волгоградцы, кто прямо заявляет, что не для школьного труда растил ребенка. Таких, правда, всего 6% об общего количества принявших участие в голосовании – 51 человек.

Интересно, что в комментариях наши подписчики в основной массе с удовольствием вспоминают школьные дни, когда боролись с сорняками и гребли листву на школьной территории, а после уроков оставались, чтобы отмыть кабинет. Некоторые припоминают свой педагогический опыт по случаю.

– Это же дисциплинирует деток, правда, правда. В свое время, когда мои студенты отрабатывали на закрепленных участках за опоздание, уход с занятий, то поверьте, были единичные случаи, потому что не хотелось, чтобы, когда все идут домой, а единицы отрабатывают на территории. Хороший был воспитательный процесс и никакой обиды, – пишет Наталья Дроздова.