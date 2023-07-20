Госдума вернула трудовое воспитание детей в российских школах

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, который обязывает школьников трудиться без их согласия и согласия их родителей, а именно, к примеру, высаживать деревья и цветы на пришкольной территории, убирать класс, помогать в школьной библиотеке или музее, передает V102.RU.

В пресс-службе Госдумы РФ пояснили, что авторами инициативы выступили депутаты всех фракций. Так законодатели откликнулись на просьбы учителей и родителей о том, чтобы трудовое воспитание снова стало неотъемлемой частью школьной программы. Соответствующие корректировки внесены в Федеральный закон «Об образовании».

– Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также документом закрепляется, что выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут получать медаль «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряную.

Также вводится понятие профориентации для школьников. Депутаты считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия. Еще одно изменение касается названия школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины».

– Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так – потребители, – считает Володин.