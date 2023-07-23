Спорт

Молодая команда волгоградского женского «Ротора» уступила опытным соперницам – 0:3

Спорт 23.07.2023 12:45
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23.07.2023 12:45


Футболистки волгоградского «Ротора»  накануне, 22 июля, на запасном поле имени Логинова в Волжском неудачно стартовали в первенстве Первой лиги, уступив  с разгромным счётом 0:3 соперницам из тамбовской «Академии футбола», которые являются серебряными призерами прошлого чемпионата.
Уже на десятой минуте игроки гостей вышли вперёд.  Футболистка «Академии»  мастерски исполнила штрафной удар, после которого мяч оказался в сетке. Вскоре главный арбитр удалил голкипера тамбовчанок за нарушение правил и лишение явной возможности забить гол. На замену вышла полевой игрок из-за отсутствия в запасе резервного вратаря. Сине-голубые, получившие в результате фола право на опасный штрафной, не воспользовались  хорошим шансом отличиться. Мяч после удара пролетел выше ворот.
В то же время более опытные оппонентки хладнокровно реализовывали свои возможности в атаке.  Второй гол они забили с углового. После подачи футболистка «Академии»  выиграла борьбу за мяч и отправила его в ворота, удвоив преимущество гостей.  Третий и заключительный гол в этой встрече  волгоградки также пропустили после стандарта во втором тайме.  
Несмотря на итоговый разгромный счёт,  «Ротор» продемонстрировал желание бороться в первом поединке. Девушки старались не ударить в грязь лицом. Об этом говорили и наставники обеих команд после игры в интервью спортивному журналисту Никите Воронову.
Главный тренер «Академии футбола» Владимир Малютин:
- Мы сразу планировали играть в свою игру, так как «Ротор» молодая команда.  Живая, шустрая, амбициозная, где-то, может быть, наглая порой. Это хорошо по спортивному. Удаление и ошибка нашего вратаря при счёте 1:0 привела в замешательство.  У нас приехал один вратарь, второй заболел. Пришлось выпускать полевого игрока.  Но она справилась с ролью голкипера. Сыграла хорошо.  Хочу отметить надёжную игру в обороне защитников.  Сыграли впереди и забили. Использовали возможности где-то на 70 процентов.  Могли ещё два гола забить. Симакина выходила один на один и головой смазала удар. В целом, мне понравилась игра.  Спасибо большое за приём. Поле хорошее. Всё хорошо.
Главный тренер  «Ротора» Владислав Карпович:
- Первая половина была ключевой. Разбирали команду и готовились к ней. Дебют во взрослом футболе. Немножко не смогли подстроиться. Начали неплохо. Все голы получили со стандартных положений. Всё отрабатывали, всё готовили. Небольшая потеря концентрации в игровых моментах привели к пропущенным мячам.
В первой половине получалась более достойная игра. Не хватало последней передачи. Было пару моментов и подходов один в один, но не забили.  Во второй половине пытались прессинговать. Соперник более опытный. Серебряный призёр прошлогодней первой лиги.
Может быть, удаление было ключевым. Не дожали в первом тайме. Если забили бы, то во второй половине уже совсем по другому пошла бы игра. По самоотдаче претензий нет к девочкам. Это первая игра. Да, неудачная. Но мы посмотрели в какую сторону надо ещё поработать, чтобы добавить в ключевых моментах. У нас ещё пять игр и все шансы на продолжение борьбы за выход в суперфинал.
В данной игре у нас обнаружились проблемы при игре на стандартных положениях.  Футболистки «Академии футбола» более опытные и погабаритнее. Практически все выше нас. Мы невысокая команда. Нужно сейчас конкретно поработать над стандартами в своей штрафной.
Следующий матч  на групповом этапе «Ротор»  проведёт на выезде в Воронеже против СШ «Факел»  28 июля. И там же 30 июля волгоградский коллектив сразится с местной «Сталью». В первом туре «Сталь»  обыграла «Факел»  со счётом 4:3.
Иван Тюгаев
Фото Академии СК "Ротор" VK.com

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