В то же время более опытные оппонентки хладнокровно реализовывали свои возможности в атаке. Второй гол они забили с углового. После подачи футболистка «Академии» выиграла борьбу за мяч и отправила его в ворота, удвоив преимущество гостей. Третий и заключительный гол в этой встрече волгоградки также пропустили после стандарта во втором тайме.
Несмотря на итоговый разгромный счёт, «Ротор» продемонстрировал желание бороться в первом поединке. Девушки старались не ударить в грязь лицом. Об этом говорили и наставники обеих команд после игры в интервью спортивному журналисту Никите Воронову.
Главный тренер «Академии футбола» Владимир Малютин:
- Мы сразу планировали играть в свою игру, так как «Ротор» молодая команда. Живая, шустрая, амбициозная, где-то, может быть, наглая порой. Это хорошо по спортивному. Удаление и ошибка нашего вратаря при счёте 1:0 привела в замешательство. У нас приехал один вратарь, второй заболел. Пришлось выпускать полевого игрока. Но она справилась с ролью голкипера. Сыграла хорошо. Хочу отметить надёжную игру в обороне защитников. Сыграли впереди и забили. Использовали возможности где-то на 70 процентов. Могли ещё два гола забить. Симакина выходила один на один и головой смазала удар. В целом, мне понравилась игра. Спасибо большое за приём. Поле хорошее. Всё хорошо.
Главный тренер «Ротора» Владислав Карпович:
- Первая половина была ключевой. Разбирали команду и готовились к ней. Дебют во взрослом футболе. Немножко не смогли подстроиться. Начали неплохо. Все голы получили со стандартных положений. Всё отрабатывали, всё готовили. Небольшая потеря концентрации в игровых моментах привели к пропущенным мячам.
В первой половине получалась более достойная игра. Не хватало последней передачи. Было пару моментов и подходов один в один, но не забили. Во второй половине пытались прессинговать. Соперник более опытный. Серебряный призёр прошлогодней первой лиги.
Может быть, удаление было ключевым. Не дожали в первом тайме. Если забили бы, то во второй половине уже совсем по другому пошла бы игра. По самоотдаче претензий нет к девочкам. Это первая игра. Да, неудачная. Но мы посмотрели в какую сторону надо ещё поработать, чтобы добавить в ключевых моментах. У нас ещё пять игр и все шансы на продолжение борьбы за выход в суперфинал.
В данной игре у нас обнаружились проблемы при игре на стандартных положениях. Футболистки «Академии футбола» более опытные и погабаритнее. Практически все выше нас. Мы невысокая команда. Нужно сейчас конкретно поработать над стандартами в своей штрафной.
Следующий матч на групповом этапе «Ротор» проведёт на выезде в Воронеже против СШ «Факел» 28 июля. И там же 30 июля волгоградский коллектив сразится с местной «Сталью». В первом туре «Сталь» обыграла «Факел» со счётом 4:3.
Иван Тюгаев
Фото Академии СК "Ротор" VK.com