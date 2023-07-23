



Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 22 июля, на запасном поле имени Логинова в Волжском неудачно стартовали в первенстве Первой лиги, уступив с разгромным счётом 0:3 соперницам из тамбовской «Академии футбола», которые являются серебряными призерами прошлого чемпионата. Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 22 июля, на запасном поле имени Логинова в Волжском неудачно стартовали в первенстве Первой лиги, уступив с разгромным счётом 0:3 соперницам из тамбовской «Академии футбола», которые являются серебряными призерами прошлого чемпионата.

Уже на десятой минуте игроки гостей вышли вперёд. Футболистка «Академии» мастерски исполнила штрафной удар, после которого мяч оказался в сетке. Вскоре главный арбитр удалил голкипера тамбовчанок за нарушение правил и лишение явной возможности забить гол. На замену вышла полевой игрок из-за отсутствия в запасе резервного вратаря. Сине-голубые, получившие в результате фола право на опасный штрафной, не воспользовались хорошим шансом отличиться. Мяч после удара пролетел выше ворот.В то же время более опытные оппонентки хладнокровно реализовывали свои возможности в атаке. Второй гол они забили с углового. После подачи футболистка «Академии» выиграла борьбу за мяч и отправила его в ворота, удвоив преимущество гостей. Третий и заключительный гол в этой встрече волгоградки также пропустили после стандарта во втором тайме.Несмотря на итоговый разгромный счёт, «Ротор» продемонстрировал желание бороться в первом поединке. Девушки старались не ударить в грязь лицом. Об этом говорили и наставники обеих команд после игры в интервью спортивному журналисту Никите Воронову.Следующий матч на групповом этапе «Ротор» проведёт на выезде в Воронеже против СШ «Факел» 28 июля. И там же 30 июля волгоградский коллектив сразится с местной «Сталью». В первом туре «Сталь» обыграла «Факел» со счётом 4:3.