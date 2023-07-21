Экономика

В УФНС напомнили волгоградцам о дедлайне по декларациям

Экономика 21.07.2023 13:24
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21.07.2023 13:24


В Управлении ФНС России по Волгоградской области 21 июля напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 25 июля. 

Какие декларации и расчеты нужно сдать к указанному времени: 

  • декларация по налогу на прибыль организаций за полугодие 2023 г.;
  • декларация по налогу на прибыль организаций за июнь 2023 г.;
  • декларация по НДС за 2 квартал 2023 г.;
  • декларация по НДПИ за июнь 2023 г.;
  • декларация по НДД за 1 полугодие 2023 г.;
  • декларация по водному налогу за 2 квартал 2023 г.;
  • декларация по акцизам за июнь 2023 г.;
  • декларация по нефтяному сырью за июнь 2023 г.;
  • декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
  • декларация в случае если налогоплательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ, во 2 квартале 2023 г.;
  • декларация в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ) в июне 2023 г.;
  • расчет по страховым взносам за 2 квартал 2023 г.;
  • расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в котором отражаются удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 июня включительно за полугодие 2023 г. по форме 6-НДФЛ.

Кроме того, в соответствии с п. 9 ст. 58 Налогового кодекса РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели должны представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем наступает срок уплаты налога (форма утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@), – напоминают в УФНС России по Волгоградской области. 

Не позднее 25 июля необходимо предоставить:

  • уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ с 23 июня по 22 июля 2023 г.;
  • уведомление об авансовом платеже по УСН за 2 квартал 2023 г.;
  • уведомление о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах за 2 квартал 2023 года.

Уведомление об исчисленных суммах налогов можно представить по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, а также через личный кабинет налогоплательщика, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, или на бумаге, в случае, если налогоплательщик, в том числе налоговый агент, который платит страховые взносы, выплачивает НДФЛ и численность работников не превышает 10 человек.

Несвоевременное предоставление уведомлений может привести в дальнейшем к начислению пени, – напоминают в налоговой службе. 

Подробная информация о порядке представления и заполнения уведомления об исчисленных суммах размещена в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» – «Задолженность» на сайте ФНС России.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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