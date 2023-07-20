Происшествия

Пострадавшего при взрыве в Камышине перевели в ожоговый центр Волгограда

Происшествия 20.07.2023 19:24
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20.07.2023 19:24


Из города Камышина Волгоградской области в ожоговый центр больницы №25 Волгограда перевели 44-летнего мужчину, пострадавшего в результате взрыва накануне, 19 июля. В полиции ИА «Высота 102» сегодня сообщили подробности происшествия. 

Напомним, о происшествии в частном доме на улице Ростовской в Камышине информагентство сообщало накануне днем. По оперативным данным экстренных служб, мужчина проводил ремонтные работы, в ходе которых произошел взрыв. С места происшествия пострадавший был доставлен в реанимацию городской больницы в крайне тяжелом состоянии – с ожогами третьей и четвертой степеней тяжести, а также в состоянии болевого шока. 

Сегодня стало известно о переводе пациента в Волгоград. 

– Мужчина переведен в больницу №25, находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, – сообщили в облздраве в ответ на редакционный запрос. 

Тем временем, полицейские установили обстоятельства происшествия. По их данным,  44-летний житель Камышина накануне решил утеплить погреб домовладения, используя при этом  монтажную пену в баллонах. Всего камышанин израсходовал около 15 штук баллонов. В процессе в небольшом помещении скопился газ, который воспламенился. 

– Криминальной составляющей нет, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102».

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